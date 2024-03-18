当地时间3月16日， 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）通过社交媒体发文说，加沙地带儿童营养不良现象正快速蔓延，程度“前所未见”。

近东救济工程处警告，加沙地带北部地区面临严重营养不良问题，当地两岁以下儿童中每三人中就有一人遭受严重营养不良。