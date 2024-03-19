章思远

一段时期以来，美国泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压中国企业，已经到了歇斯底里、不择手段的地步。近日，美国总统拜登宣布要调查中国制造的联网汽车。美国参议院国土安全局与政府事务委员会通过立法草案，以所谓“国家安全”为理由，对中国生物科技公司提出限制。今年以来，美国以所谓涉俄、涉军等各类名目，无理制裁打压中国科技企业，尤其针对芯片、人工智能、通信等高技术领域。

美国单边制裁缺乏国际法依据，是公然将国内法和政策凌驾于国际法和他国法律之上。美国大搞经济胁迫和科技霸凌，违反市场经济和公平竞争原则，践踏国际经贸规则。即使按照美方“标准”，大量制裁也缺乏依据，充斥着谎言与谬论。比如在美方制裁打压的中国企业中，有的已经实现全机械化生产，却被列入“维吾尔强迫劳动预防法”实体清单；有的显然没有涉军业务，却被列入“中国涉军企业”清单。

中方一贯反对单边制裁行径。美方在出口管制、投资审查、单边制裁方面不断采取针对中国的举措，严重损害中方正当利益。

青山遮不住，毕竟东流去。中国的发展是以创新驱动的，中国的发展壮大有内生逻辑，是外部力量阻挡不了的。2023年，中国国内生产总值超过126万亿元，科技创新实现新突破，新质生产力加快形成。中国电动汽车、锂电池和太阳能电池“新三样”产品合计出口1.06万亿元，同比增长29.9%，首次突破万亿元大关。全球首座第四代核电站正式投产，C919大飞机实现商业化运营，全球首个5.5G智能核心网解决方案正式发布。中国正在努力成为全球科技创新的高地，不仅惠及自身也造福世界。

中国也在加快反制裁体系建设。除专门制定的《反外国制裁法》外，2023年新实施的《对外关系法》也作出相关规定，对于违反国际法和国际关系基本准则，危害中国主权、安全、发展利益的行为，中国有权采取相应反制和限制措施。中国无意打“制裁战”，但一定会采取必要措施，坚定维护自身正当合法权益。

只要美方仍视中国为最主要竞争对手，就不会停止对华制裁打压的步伐。美方的制裁吓不倒中国。美方要改正把中国发展视为威胁的错误认知，摒弃将经贸科技问题政治化的做法，取消对中国企业的非法单边制裁，以实际行动推动中美关系沿着健康稳定可持续轨道发展。

（作者系国际问题观察员 ）

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