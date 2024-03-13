崔守军

日前，应国家主席习近平邀请，塞拉利昂共和国总统朱利叶斯·马达·比奥对中国进行国事访问，两国元首共同见证签署共建“一带一路”、农业、经济发展、落实全球发展倡议等领域多项双边合作文件，助推两国关系发展再上新台阶。

中国和非洲各国同属发展中国家，相似的历史遭遇、共同的奋斗历程和一致的发展任务让中国与非洲的命运紧紧连在一起。从根本上说，非洲问题的本质就是发展问题，是一个如何消除贫困、改善民生、扩大就业和提升国家竞争力的问题。发展是解决一切问题的总钥匙，而发展合作则是中非命运共同体建构的根基。

2021年9月21日，习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上提出全球发展倡议，旨在重振2030年可持续发展议程，推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段。全球发展倡议提出后，得到了53个非洲国家和非盟广泛支持，为中非携手共同发展注入新动力。基于此，中非共同推动共建“一带一路”倡议与非盟《2063年议程》、非洲发展新伙伴计划以及支持非洲发展伙伴倡议的对接，是携手落实全球发展倡议的必由之路。

非洲在落实全球发展倡议中扮演重要角色，中非合作推动全球发展倡议落地已经走在国际社会前列。首先，非洲是全球发展倡议的重要参与者。非洲是世界上发展中国家最多的地区，也是全球发展倡议的主要受益者。非洲国家积极参与全球发展倡议，将有助于加快非洲自身发展，实现联合国2030年可持续发展议程。其次，非洲是全球发展倡议的重要实践者。非洲拥有丰富的自然资源和人力资源，发展潜力巨大。非洲国家积极落实全球发展倡议，将有助于推动非洲基础设施建设、产业升级、人力资源开发等领域合作，实现可持续发展。最后，非洲是全球发展倡议的重要推动者。随着联合自强的步伐日益坚定，非洲国家在国际舞台上的影响力不断提升。非洲国家积极支持和推动全球发展倡议，将有助于凝聚国际社会共识，加强发展合作，共同应对全球性挑战。正如联合国秘书长古特雷斯所说：只有非洲成功，实现可持续发展目标的努力才能成功。

中国是非洲实现可持续发展的战略合作伙伴。中非合作论坛机制自2000年创立以来，聚焦中非人民共同富裕与可持续发展，已成为南南合作的高效平台。2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会、2018年中非合作论坛北京峰会和2021年中非合作论坛第八届部长级会议分别推出的“十大合作计划”“八大行动”和“九项工程”，将中非经贸合作水平推向历史新高。据不完全统计，中国已在非洲修建了超过6000多公里铁路，6000多公里公路，近20个港口，80多个大型电力设施，有力地促进了非洲国家经济社会发展。

在中非双边合作机制之外，中国还积极推动中非在金砖机制等多边框架内的合作。2023年8月24日，金砖国家领导人第十五次会晤期间举办了中非领导人对话会。会后，中方发布《支持非洲工业化倡议》《中国助力非洲农业现代化计划》《中非人才培养合作计划》三项举措，以支持非洲一体化和现代化建设，支持非洲大陆可持续发展。

多边主义是指导中非合作的重要思想和原则。加强与联合国机构等第三方主体之间的合作，是中非共同落实全球发展倡议的创新举措。2024年2月19日，中国国家国际发展合作署同联合国工业发展组织、埃塞俄比亚工业部“云签署”三方合作联合声明。这是国合署首次与联合国机构和一个非洲国家签署三方合作文件，聚焦推进“小而美”合作项目。未来，中非合作将秉持更加开发的姿态，与第三方国家、联合国机构、区域组织等展开务实合作，持续营造开放性、多维度和包容性的合作方式，提升产业链合作包容性。

携手落实全球发展倡议是共筑高水平中非命运共同体的基石。作为发展合作的战略伙伴，中国将继续同非洲国家密切沟通，共同推动全球发展倡议落地生根，推动构建更加公平合理、包容普惠的发展格局，不断开创中非合作的新局面。

（作者是中国人民大学国际关系学院教授、国际发展研究所所长）

(责编：于洋、常红)