新华社耶路撒冷3月22日电（记者吕迎旭 王卓伦）据以色列媒体22日报道，以色列宣布没收8平方公里约旦河西岸的巴勒斯坦土地，归以色列所有。

据以色列公共广播公司22日报道，以色列财政部当天宣布约旦河西岸8000杜纳亩（约合8平方公里）的巴勒斯坦土地为“国有土地”。以色列可用这些土地建造数百套犹太定居点住房，以及工业和商业设施。

媒体援引以色列极右翼人士、财政部长斯莫特里赫的话报道称，宣布土地国有是“一个重要的战略问题”，以色列将以“战略性的方式”努力推动“定居点运动”。

据以色列非政府组织“现在就和平”的消息，以色列2月29日宣布，位于约旦河西岸阿布迪斯和阿扎里亚村2640杜纳亩（约合2．6平方公里）土地为“国有土地”。

“现在就和平”指出，以色列政府没有规划巴以和平与安全的未来，而是“进一步推进对巴勒斯坦土地的占领和掠夺”。

犹太定居点问题是巴以问题症结之一。1967年第三次中东战争后，以色列开始在东耶路撒冷和约旦河西岸的部分地区兴建犹太定居点。国际社会认为所有的犹太定居点都属非法，阻碍中东和平进程。

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