3月15日，在马耳他瓦莱塔，参观者在马耳他艺术双年展中国馆观看展出的作品。新华社发（乔纳森·博格摄）

马耳他艺术双年展中国馆15日在马首都瓦莱塔圣埃尔莫堡举行开幕式。展馆主题为“寻迹”，展出深圳艺术家严善錞的西湖主题作品，为观众带来一场跨越地理距离的文化盛宴。