3月13日，在位于法国巴黎的吉美国立亚洲艺术博物馆，模特展示敦煌复原服饰。新华社记者 高静 摄

新华社巴黎3月16日电 通讯｜跨越时空的遇见：敦煌复原服饰在巴黎大放异彩

新华社记者张百慧

日前，在法国巴黎吉美国立亚洲艺术博物馆一间藏有中国文物的展厅内，一名身着盛唐华服的女子脚步轻盈徐缓，仿佛正在穿越历史的烟尘，走向今天的世人，诉说“当年的故事”。

由北京服装学院主办的“跨越时空的遇见——中国传统服饰国际时尚传播展演”之敦煌复原服饰展日前在吉美博物馆举行，百余名中法嘉宾共同见证了一场跨越时空的时装秀。作为展演的25套服装之一，这名模特的唐朝服饰是敦煌莫高窟盛唐第130窟都督夫人供养像服饰的复原再现。

3月13日，在位于法国巴黎的吉美国立亚洲艺术博物馆，模特展示敦煌复原服饰。新华社记者 高静 摄

2018年，敦煌研究院联合北京服装学院等4家机构共同创办的“敦煌服饰文化研究暨创新设计中心”挂牌成立，致力于深入研究敦煌服饰文化。如今，在多方共同努力下，敦煌石窟壁画服饰得以重获新生，并登上国际舞台，大放异彩。

“这是一场动人而优雅的走秀，它将我们带回到古代中国。”观展嘉宾、法国艺术家洛朗丝·德马利亚夫由衷地感叹道，并表示她自己一直痴迷于中国传统服饰的图案和丝绸面料。

法国高级定制和时装联合会执行主席帕斯卡尔·莫朗说，这场展演表明中国文化是取之不尽的灵感源泉。他表示，很多中国年轻品牌都在向“国潮”靠拢，而“国潮”能够更好地帮助年轻品牌和设计师崛起。中国时装在国际上的存在感越来越强，法中两国在时尚产业合作方面潜力巨大。

3月13日，在位于法国巴黎的吉美国立亚洲艺术博物馆，模特展示敦煌复原服饰。新华社记者 高静 摄

北京服装学院敦煌服饰文化研究暨创新设计中心执行主任崔岩告诉记者，敦煌文化是多元文化交流融合的代表，开放包容的敦煌文化更容易在法国人当中引起共鸣，从而吸引他们走近中国文化。她希望借助巴黎这座“时尚之都”的平台，让海外时装设计师等业内人士有机会从敦煌服饰文化中汲取养料，滋养其创作，助力全球时尚产业的丰富与发展。

据悉，本场活动是敦煌复原服饰展首次“出海”。吉美博物馆主席扬尼克·林茨在活动现场说，本次敦煌复原服饰展也是吉美博物馆首次在馆内举办时装秀。今年是中法建交60周年，吉美博物馆将举办贯穿全年的庆祝活动，像敦煌复原服饰展这种展现中国创造力的项目非常有意义。

3月13日，在位于法国巴黎的吉美国立亚洲艺术博物馆，模特展示敦煌复原服饰。新华社记者 高静 摄

3月13日，在位于法国巴黎的吉美国立亚洲艺术博物馆，模特展示敦煌复原服饰。新华社记者 高静 摄

3月13日，在位于法国巴黎的吉美国立亚洲艺术博物馆，模特展示敦煌复原服饰。新华社记者 高静 摄

(责编：苏缨翔、徐祥丽)