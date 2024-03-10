两会世界眼丨中国式现代化的世界期待

新华社北京3月10日电 题：中国式现代化的世界期待

新华社记者

如何推动中国式现代化建设，是国际社会长期关注中国的一大焦点。透过中国全国两会窗口，国际舆论和海外人士看到，在中国式现代化的道路指引下，中国经济社会发展取得令人瞩目的成绩，给世界各国带来合作共赢的新机遇，中国式现代化为人类实现现代化提供了新选择，为发展中国家拓展现代化路径提供了有益启示。

“行之有效”

过去一年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，中国共产党团结带领全国各族人民，顶住外部压力、克服内部困难，全力推动经济恢复发展，坚定推进中国式现代化，圆满实现经济社会发展主要预期目标。成绩来之不易，中国式现代化道路走得通、行得稳。

“全球经济形势让各国都关注中国经济前景，中国仍然是全球主要经济引擎之一。”马里地缘政治专家马基·西塞说。意大利经济学家、国际关系专家贾恩卡洛·瓦洛里表示，中国高质量发展扎实推进，现代化产业体系建设取得重要进展。

“我从电视中看到，很多中国两会代表委员热议人工智能、数字化、绿色可持续发展。”印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺认为，今年两会凝聚了在数字发展以及绿色经济方面的共识，数字经济成为经济高质量发展的重要助推器。俄罗斯国立高等经济大学圣彼得堡分校经济管理学院副教授柳德米拉·韦谢洛娃认为，经济的稳定和高质量发展促进了中国的现代化进程，为未来开辟新前景。

中国式现代化是人口规模巨大、全体人民共同富裕、物质文明和精神文明相协调、人与自然和谐共生、走和平发展道路的现代化。中国式现代化取得的成就，不仅让国际社会看到无比广阔的前景，对中国未来发展充满信心，而且激发了人类社会对于现代化内涵的深刻思考。

巴西经济学家罗尼·林斯认为，中国式现代化生动诠释了发展目标就是“让每个人都有机会受益”的道理，“中国的发展实践证明，高质量发展能够培育一个更加公平、公正和繁荣的社会”。英国皇家东西方战略研究所主席易思曾长期在北京生活，见证环境问题的巨大改善，“如今在北京，人们可以清晰地看到蓝天”。

法国国际问题专家让-皮埃尔·帕日去年时隔20多年再次来华，看到了中国发生的巨大变化。他说，“中国取得的成就表明，中国的（现代化）理论是行之有效的”。

“同世界共享发展机遇”

翻开政府工作报告，加快发展新质生产力、坚定不移深化改革、扩大高水平对外开放……中国政府2024年工作任务中的这些要点，让世界看到了“中国追求的不是独善其身的现代化，愿同各国一道，实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化”。

“中国式现代化不搞‘小院高墙’，而是‘敞开大门’同世界共享发展机遇。”伊拉克共产党官方媒体《人民之路》总编辑穆菲德·贾扎伊里表示，中国坚定推动中国式现代化建设将为世界各国实现合作共赢、促进共同发展提供广阔机遇。

“中国式现代化是一种完全不同的现代化范式，是一种着眼全人类的现代化。”长期关注中国发展的英国国际关系专家基思·贝内特认为，中国在推进自身现代化建设的同时，邀请全球南方国家搭乘中国快速发展和日益繁荣的列车，为更多国家开辟现代化道路起到了推动和促进作用。

“新质生产力”一词给古巴哈瓦那大学世界经济研究中心资深研究员路易斯·费尔南德斯留下深刻印象。他说，中国提倡高科技、高效能、高质量的新质生产力，有利于加快经济转型升级，也将给世界经济注入活力。

智利大学学者伦佐·布罗托说，从两会期间公布的各项报告、经济数据、发展目标可以看出，中国正处于转型阶段，不断向着更高质量、更加均衡的方向发展。中国的高质量发展让世界各国看到机遇，各国可以通过对接中国超大规模市场和发展战略实现互惠合作。跨国产业链合作将中国发展产生的需求传导至智利等许多国家，创造就业与经济机遇。

巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席泽米尔·阿万认为，中国两会释放出的全面深化改革的坚定信心与信号，让世界看到中国经济发展的强大韧性，为当前处于低迷周期的全球经济注入信心。

办好进博会等重大展会、加大吸引外资力度、推动高质量共建“一带一路”走深走实、深化多双边和区域经济合作……《今日巴基斯坦》网站近日刊文说，两会提出的扩大高水平对外开放举措对推进国际经济合作、促进地区可持续发展具有重要意义。

“提供有益借鉴”

世界各国究竟需要什么样的现代化？首次报道中国两会的尼泊尔记者高塔姆说，他过去看到、读到的现代化都来自西方世界，“认为现代化就是西方的现代化”。中国式现代化的成功实践让他意识到，对于广大发展中国家来说，“和本国文化文明紧密相连才能实现现代化”。

斯里兰卡学者亚西鲁·拉纳拉贾认为，中国式现代化为包括斯里兰卡在内的发展中国家选择适合自身的制度和发展模式提供了宝贵经验，这是很多国家高度重视和深入研究中国式现代化的原因之一。中国式现代化取得了巨大成就，但中国并没有否定其他国家的发展道路，而是鼓励每个国家探索符合自身的发展模式，不吝分享中国现代化的经验和机遇，“这对其他国家而言是更大的帮助”。

透过今年两会，国际社会对中国式现代化有了更加深刻的理解。独立自主、人民至上、和平发展、开放包容、团结奋斗……一个个“关键词”始终闪耀在中国的现代化发展进程之中，给其他发展中国家带来启迪。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说：“中国式现代化以人为核心，不仅关注人的物质需求，还关注人与环境和谐相处、人的全面发展。”

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长基里尔·巴巴耶夫强调，中国式现代化既有中国特色，也有普遍意义，能够为其他国家和地区的现代化发展提供有益借鉴。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：郑汉根、谢彬彬、许苏培）