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国际观察：虚假的“美式民主”不得人心

刘叶婷
2024年03月22日08:32 | 来源：人民网-国际频道
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所谓第三届“民主峰会”在唏嘘声中落下帷幕。美国国务卿布林肯再次操弄民主议题，大肆炒作所谓“虚假信息对民主构成威胁”，声称美国的竞争对手利用虚假信息在“民主国家”内部制造分歧。讽刺的是，路透社几天前刚刚披露，美国前总统特朗普曾秘密授权中情局成立专门团队通过买通媒体、虚假社交账户等隐蔽手段散布抹黑中国政府言论。

布林肯此番言论无疑是自曝其短。美国经常指责他国散布虚假信息，实际上，美国才是虚假信息的真正策源地。从冷战时期发起“知更鸟计划”收买媒体操纵舆论，到新世纪借“洗衣粉”“白头盔”对伊拉克、叙利亚发动侵略战争，再到编造“世纪谎言”污蔑中国治疆政策……在操弄虚假信息上，美国劣迹斑斑。美国共和党参议员兰德·保罗甚至直言，美国政府是世界历史上最大的虚假信息传播者。

美国向来自居“民主卫士”，并有一套固定剧本：先是散布谣言打造舆论攻势，然后打着“民主”的旗号插手别国事务搅乱国际局势，最后收割财富和资源，维护的是美国霸权地位和国家利益。美国这种假民主之名行反民主之实的行径早已饱受诟病。此次所谓“民主峰会”更是应者寥寥，受到了广泛质疑。

会议举办当天，韩国民众手持写有“反对为维持美国霸权而举行的民主峰会”横幅，高喊“民主峰会扩散虚假民主”。

韩民族和平研究所所长郑旭湜认为，所谓“民主峰会”在设立之初就被拜登政府深深打上将世界秩序一分为二、互为对立的烙印。

《今日巴基斯坦报》报道说，“民主峰会”并不是为了促进全球民主进程而举办，反而致力于针对与美国外交政策相左的国家，其基本议程倾向于操弄地缘政治。

肯尼亚《旗帜报》称，所谓“民主峰会”不仅与民主无关，而且充斥着美式傲慢和双重标准。

……

美国妄图通过召开“民主峰会”重塑全球影响力，然而自“民主峰会”2021年登场至今，一直深受争议和批评。国际社会对美国“挂羊头卖狗肉”的虚伪嘴脸早已深恶痛绝。美国到处兜售“民主”议题，并非真正关心民主，而是假民主之名分裂世界、挑动对立、维护霸权。美国强推“美式民主”给世界带来的不是稳定和繁荣，而是动荡和灾难。

3月20日是伊拉克战争爆发21周年。21年后，美国许诺的“民主和繁荣”没有实现，伊拉克依然政局动荡，恐怖主义威胁难消，深陷发展困境。据统计，2003年至2021年，约有920万伊拉克民众沦为难民或被迫离开故土。

3月15日是叙利亚危机爆发13周年。13年来，叙利亚饱受战争和制裁之苦，民生凋敝，生灵涂炭，陷入前所未有的人道主义危机。目前，叙利亚难民仍构成目前世界上最大的难民潮，超过1300万叙利亚人无法返回家园。

在加沙停火问题上，美国以战略利益为先，四次否决联合国安理会要求加沙地带立即停火的决议。美国无视加沙平民遭受的伤害，持续向以色列提供军事援助，成为平息加沙战火的最大障碍。

民主是全人类的共同价值。美国却推行虚假民主和双重标准，将民主问题政治化、工具化、武器化，四处点火浇油，各国人民的苦难正是美式民主结出的恶果。当今世界需要的是团结协作共同发展，而不是以民主的名义来制造分裂。

(责编：刘叶婷、常红)

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