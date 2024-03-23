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中国中车墨西哥城地铁一号线整体现代化项目NM22型胶轮地铁上线运营

2024年03月23日14:52 | 来源：人民网-国际频道
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中车墨西哥城地铁一号线整体现代化项目NM22型胶轮地铁上线运营。内斯托·多明格斯摄
中车墨西哥城地铁一号线整体现代化项目NM22型胶轮地铁上线运营。内斯托·多明格斯摄
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人民网墨西哥城3月22日电 （记者谢佳宁）当地时间3月22日，由中车株机公司研制的首次出口海外的胶轮地铁车辆——新墨西哥城地铁一号线车辆正式载客运营，标志着墨西哥城地铁系统迎来了全新的中车时代。

在梅赛德车站，一名乘客欣喜地说：“终于迎来了期待已久的新列车！这趟列车运行起来既快捷又平稳，车厢空间宽敞，而且几乎听不到任何噪声，真是太棒了。今天恰好是周五，以往的高峰期总是让人头疼，但今天的情况明显好转，车厢内不再那么拥挤，真是让人心情愉悦, 谢谢你们。”

中车株机公司与墨西哥城地铁局在项目建设中通力合作。以高标准设计、高水平打造的理念推进车辆生产。此次首列车的上线运行，标志着墨西哥城一号线项目继第一路段开通后，又向前迈出关键一步，为全线开通打下坚实基础。

自合同签订以来，为确保项目顺利推动，中车株机迅速响应，集结来自法国、德国、西班牙和墨西哥的精英人才，共同组建了一支实力雄厚的国际化团队。2023年10月29日，墨西哥城地铁一号线第一路段 (潘提特兰站至伊莎贝拉站) 开通运行。目前，第二路段的建设工作正在稳步推进中。随着29列新地铁将逐步投入运营，全线开通后，行车区间将得到进一步扩展，极大优化当地路网效率，有效缓解城市拥堵问题，对促进当地经济社会持续健康发展具有重要意义。

(责编：王禹蘅、吴成良)分享让更多人看到

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