新华社北京3月17日电 题：搞二元对立没有出路——起底美国政治“思想赤字”

新华社记者叶书宏

三十多年前，苏联解体，美国成为世界唯一超级大国，美国著名学者福山抛出“历史终结论”。三十多年后，福山又作出美国“政治衰败”的判断。从单极霸权、一家独大到“灯塔”倒掉、乱象丛生，美国虽超级大国实力犹存，但其霸权已今非昔比，日渐式微。

美国曾高举“民主自由”大旗，试图打造基于美国规则服务美国利益的全球秩序。然而，随着美式“民主自由”虚伪丑陋本性的暴露无遗，美国号令世界的“软实力”被极大削弱。看今日之美国，政治极化、贫富分化、社会撕裂、种族歧视、决策效率低下……各种问题集中显现，制度设计的利益导向与多数民众的民主诉求存在先天背离，之间的固有矛盾日益激化，金钱政治笼罩下所谓“民有、民治、民享”已是难以兑现的空中楼阁；国际上，美式民主输出成了“致命毒药”，“颜色革命”在全球引发战乱冲突。美国前总统卡特批评说，“世界正见证一个‘失灵的民主政体’”。美国哲学家马尔库塞认为，美式资本主义已蜕变成一个新型的极权主义社会。

美国崇尚的新自由主义一度大行其道，为毫无节制的资本攻城略地大开方便之门，引发全球周期性经济动荡。这场敌视政府、丑化国家、神化市场、放任资本的激进改造，加速了自由市场机制中弱肉强食与劫贫济富的倾向，打开了社会两极分化的潘多拉魔盒，一国之内各阶层之间以及不同国家之间的贫富差距不断拉大，为反全球化和民粹主义埋下动荡的种子。依仗军事力量和美元霸权，美国垄断金融资本在全球大进大出、兴风作浪，收割世界财富的同时，也推动美国经济脱实向虚，走上负债、印钱、金融化、去工业化的金融寄生道路。诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·施蒂格利茨指出，2008年金融危机之后，不仅美国的敌人，甚至连一些盟友都在思考：美式资本主义和美国霸权是否正走向没落。

冷战后，美国滥用霸权忙于构筑以美国利益为中心的单极世界，以“统治者”视角环顾全球，不给就抢、不服就打，强取豪夺，大搞“顺我者昌，逆我者亡”的专制把戏。从干涉内政、策动政变、发动战争，到拉帮结派、打压异己、煽动对抗，再到挥舞制裁大棒、破坏国际规则、贩卖安全焦虑、大搞“脱钩断链”，美国垄断资本、政治寡头与军工集团深度勾结，把世界变成了帝国的“逐猎场”。美国学者大卫·罗斯科夫在《华盛顿邮报》上刊文指出，当今世界兴起新反美主义的一个重要原因，就是美国在一个以“牺牲大多数而让极少数获益”的全球体系中扮演了设计者、领导者和主要受益者的角色。

美国霸权衰落已是肉眼可见的现实，根源在于资本主义制度本身的劣根性，在于思想的衰落。当今时代，经济全球化、政治多极化、国际关系民主化深入发展，人类彼此相互依存、风险共担，结成了休戚与共的命运共同体，这一时代特征决定了人类需要更具整体主义思维。反观今日美国，仍将自身利益凌驾于全世界利益之上，为巩固霸权秩序不惜挑起国家之间的冲突和仇恨，撕裂大国关系与全球合作，自私自利、二元对立以及唯我独尊的思想让这个超级大国无法跳出“美国优先”“美国例外”的心魔，抵制全球实现共同发展的历史大势，何以为人类提供引领时代发展的先进思想？

“美国优先”的极端利己主义与经济全球化时代合作共赢的发展趋势背道而驰。一种思想能否引领时代，要看是否有助于将越来越多的国家民众纳入到全球经济大循环，让越来越多的国家公平地参与经济全球化并从中获得发展繁荣的机会，提升全人类的整体福祉。美国政治精英想的不是做大共同发展的蛋糕，而是拉拢少数国家搞控制垄断的小集团，通过“脱钩断链”、科技封锁、滥施制裁、经济胁迫等手段打压竞争者，遏制高新技术、资金和知识向后发国家流动和转移，阻碍世界分工体系的合理化调整。中国发展为世界经济贡献近三分之一增量，美国却对中国单方面发动贸易战、科技战，以牺牲全球经济增长为代价遏制打压中国发展。

二元对立的“非友即敌”思维与多极化世界追求和平发展的历史潮流格格不入。从导演“自由对抗专制”的冷战剧本，到如今炮制“民主对抗威权”的虚假叙事，美国始终逃不出冷战思维和零和博弈的思想桎梏。美国《外交》杂志发表题为《冷战陷阱》的文章指出，冷战历史支配了美国对过去的认知，扭曲了美国理解冲突、对待谈判、认识自身能力甚至分析问题的方式，冷战历史已成为制约美国人开眼看世界的认知枷锁。

唯我独尊的“文明冲突”思维与人类文明多元共存的时代要求有着根本性冲突。美国自认是“上帝的选民”，始终以西方所谓“自由民主”作为现代文明的唯一样板，幻想着以美式意识形态“统化”全球。历史正在证明，人类文明只有和谐共生、共同发展，才能生机勃勃、繁衍传承，搞单边主义、单极世界，强推一种文明、一种道路、一种模式，只会让世界陷入冲突之苦、枯竭之痛。

对于大国而言，思想的衰落往往比实力的衰落更危险。历史并未终结，也不可能终结，二元对立没有出路，美国当敬畏历史，顺应时代，善待世界。正如美国学者杰弗里·萨克斯所说，拒绝站在多极化角度看世界的逆潮流者，终将被淹没于历史洪流之中。

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