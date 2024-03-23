3月18日，在清华大学附属中学，美国华盛顿州中学生代表团的成员与中国中学生一起体验水墨画扇面绘制。新华社记者 殷刚 摄

作为中方邀请美国青少年访华学习交流计划的新一批成员，来自美国华盛顿州林肯中学和斯特拉孔中学的24名学生正在中国访问。在北京的四天行程里，他们登长城，游故宫，在“鸟巢”和首钢园感受“双奥之城”的魅力，走进多所校园与中国青少年互动交流。