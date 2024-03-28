人民网达累斯萨拉姆3月27日电（记者黄炜鑫）当地时间3月27日上午，中坦投资论坛暨中国（金华）-坦桑尼亚贸易投资推介会在坦桑尼亚港口城市达累斯萨拉姆举行。来自中坦双方的政府官员、企业及商协会代表等400余人，围绕进一步深化中坦经贸合作展开深入交流。

活动现场。主办方供图

坦桑尼亚副总统菲利普·伊斯多·姆潘戈代表坦桑尼亚政府欢迎中国企业家朋友的到来。他说，今年是坦中建交60周年，中国一直是坦桑尼亚重要战略投资者和贸易伙伴，坦桑尼亚将努力改善营商环境，深化与中国经济联系，为两国提供更多互惠互利的投资和贸易的机会。

中国驻坦桑尼亚大使陈明健致辞表示，坦桑尼亚是非洲发展最快的国家之一，对中国而言，坦桑尼亚有着特殊的地位。中坦关系已历经60年的风云变幻与磨砺，历久弥坚，牢不可催。中国与坦桑尼亚同呼吸共命运，中方将与坦方一起共同成长，中坦友谊必将继续谱写新的历史篇章。

浙江省金华市委书记朱重烈致辞表示，中坦两国传统友好。金华和坦桑尼亚交流交往密切、合作成果丰硕、未来前景广阔，未来将与坦方一道，共同拓展产业合作新空间、激活旅游对接新动能、打开贸易往来新局面、打造人文交流新名片，不断续写合作共赢的崭新篇章。

活动现场。主办方供图

会上，坦桑尼亚投资中心对坦桑尼亚营商环境与投资政策进行介绍和解读；桑给巴尔投资促进局作桑给巴尔投资机遇推介；浙江省金华市贸促会会长蒋震雷向与会嘉宾介绍金华产业发展及对非合作优势，并邀请在座嘉宾参加拟于11月在金华举办的中非经贸和文化论坛；浙江省东阳市委书记楼琅坚作东阳产业推介。

中坦双方代表现场签署多项合作协议，涉及农业机械合作、易货贸易平台建设、五金工具一站式采购等领域，签约金额达6500万美元。

应坦桑尼亚投资中心邀请，金华经贸代表团在坦开展为期6天的经贸交流活动。期间，代表团考察了坦桑尼亚目前最大的国家级工业园——中坦克巴哈工业园以及多个专业市场，深入了解当地营商环境、投资政策和消费需求。

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