第61届博洛尼亚国际儿童书展8日在意大利博洛尼亚会展中心开幕。中国是本届书展唯一的“市场焦点国家”，展位空间增大、参展商增多，并将在参展期间举办中国市场焦点活动。

(责编：崔越、刘叶婷) 分享让更多人看到