贵州—英国高等教育合作洽谈会现场。人民网 郭锦标摄

人民网伦敦4月15日电 （余颖）4月15日，贵州—英国高等教育合作洽谈会在伦敦成功举办，开启贵州教育国际化新的合作篇章。来自贵州省的6所高校和英国考文垂大学、邓迪大学等高校的100余名代表与会。

贵州省委常委、省委宣传部长、省委教育工委书记卢雍政致辞。人民网 郭锦标摄

贵州省委常委、省委宣传部长、省委教育工委书记卢雍政出席并致辞，他指出，贵州始终保持着开放的态度，不断深化与英国在各方面的交流合作。在教育领域，贵州与英国的交流合作结下累累硕果，在校际交流、师生交流、人才培养等方面的合作取得显著成效，5所贵州学校已与英国学校共建5个中外办学项目。他特别介绍了多彩贵州的独特魅力和教育发展的良好态势，并表示期待未来双方在高层次人才的联合培养、加大外籍教师引入力度、拓宽科研项目的国际合作、助力贵州提升英语基础教育水平等多个方面开展深度合作，贵州将以最大诚意、最优服务为双方合作助力，促进更深层次、更高质量、更加安全的教育合作。

英国文化教育协会全球教育总监安塞尔女士致辞。人民网 郭锦标摄

英国文化教育协会全球教育总监安塞尔女士在致辞中说， 近几十年来，教育国际化已成为连接世界各地人民和观念的强大纽带，英国文化协会更认识到跨国教育、国际学生流动和建立全球伙伴关系的重要性。中国是英国最大的留学生输出国，目前有16万名中国学生在英国大学就读。还有71000人正在中国攻读英国大学学位，下设两个独立校区、44个联合学院和210多个联合项目。英国文化协会还发起并资助了英中大学联盟，2023年英国文化协会接待并支持了65家英国高等教育机构和组织的100多次对华访问。她表示，希望未来与贵州的教育合作伙伴关系不断发展壮大，期待更多文化交流和相互支持，用教育的力量创造更好的生活。

贵州大学党委书记杨未发言。人民网 郭锦标摄

贵州大学党委书记杨未指出，与英国的合作扩大了贵州大学在英国的朋友圈，为贵州大学的各项国际教育活动注入了新的理念。希望英国高校通过校际互访、师生交流等方式与贵州大学挖掘合作潜力，实现优势互补、合作共赢。英国林肯大学副校长彭·艾西特深情回顾了五年来与贵州大学在旅游管理专业上的合作体会和成绩，她表示，该联合项目通过两间高校的实力和资源，使学生具备了在当今互联世界中茁壮成长所需的知识、技能和全球视角，更让我们看到未来创新、合作、共同丰富的机会。

英国林肯大学副校长彭·艾西特发言。人民网 郭锦标摄

洽谈会上，来自贵州大学、贵州医科大学、凯里学院、贵州师范学院的代表分别与英国考文垂大学、哈德斯菲尔德大学、邓迪大学、赫特福德大学、雅顿大学、西苏格兰大学的代表签署了合作协议，双方将在合作办学、教师和学生交流等方面开展深度合作，进一步织密黔英教育交流合作网。

签署合作协议现场。人民网 郭锦标摄

签署合作协议现场。人民网 郭锦标摄

签署合作协议现场。人民网 郭锦标摄

(责编：燕勐、张悦)