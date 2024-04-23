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赴华旅游热系列观察稿件之一——

“去中国走走看看”比利时民众赴华旅游热情高涨

人民网记者 牛瑞飞
2024年04月23日10:42 | 来源：人民网-国际频道
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“如果有机会，每个人都应该去桂林感受下。”4月初，首任欧洲理事会常任主席、比利时前首相赫尔曼·范龙佩和夫人做客桂林时表示，自己去过好多地方旅行，但是这里简单朴素又充满了神秘感，这种感受很独特。

根据安排，3月14日至11月30日期间，持比利时普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免签入境。免签新政实行以来，越来越多比利时民众选择赴华旅游。

“在得知比利时获得了免签待遇后，我们马上开始策划赴华旅游行程。”比利时拂晓旅行社的负责人梵尚·沃对人民网记者介绍，第一波旅行团3月31日出发，4月13日返回比利时。15天里，拂晓旅行社14位游客的中国之旅异彩纷呈。

在北京，迎着朝霞看天安门广场上的中国国旗和太阳一起升起，伴着中午的暖阳在故宫徜徉，披着美丽的晚霞、吹着后海的微风品尝各式传统小吃和“网红”美味。

在广西，体验中国传统民族节庆“三月三”，唱山歌、赏非遗、品美食，欣赏丰富多彩的中国少数民族文化艺术。

在贵州，探索“中国最大的瀑布”黄果树瀑布的雄伟壮丽，惊叹大自然的鬼斧神工。

……

比利时游客不仅感受到中国的古老文化和现代化城市之美，还体验了“最炫民族风”。“这趟中国之旅让我们的客人惊叹不已。”梵尚·沃笑道。

免签新政实施后，比利时籍旅客增加的速度立竿见影。“预计今年夏天每周从布鲁塞尔飞往中国的航班将达到历史最高记录。”海南航空驻比利时办事处副总经理郭晓乐对记者表示，免签政策实施后，每个航班上平均约有60名旅客受益于免签政策。不少比利时旅客向他表示，15天的免签非常实用，不论是去中国旅游还商务考察等都能很从容地完成。他透露，免签新政实施后，近期就有至少20个比利时旅行团正计划前往中国。

比利时布鲁塞尔国际机场新闻办公室的伊萨内·奇乌阿·莱克利告诉记者，除了目前布鲁塞尔直飞北京、深圳的航线以外，今年6月18日起，布鲁塞尔直飞上海的航线将开通。“显然，这必将为比利时旅客出境前往中国提供更多便利。”

“虽然免签政策实施时间并不长，效果已经很好。接下来几个月，我认为还会有更多的比利时旅客赴华。”郭晓乐对未来开行的赴华航班上座率充满了信心。

比利时中国经贸委员会主席德威特向记者表示，中国施行便利外籍人员来华5项措施，积极解决外籍来华人员遇到的移动支付问题，“中国正致力于为外国朋友提供安全、舒适、便捷的旅行环境，这将进一步促进中外人员往来。”

梵尚·沃姆还告诉记者，第一个旅行团回到比利时以后，他们的第二个团也将很快出发。“我们还有很多期赴华旅行团正在策划中，很多比利时民众都想亲自去中国走走看看。”

(责编：刘洁妍、刘慧)

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