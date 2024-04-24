李帆 王泉骄 许可 刘叶婷

“张家界的山上‘长’满了韩国人。”近日，中国社交媒体上流行的一句戏谑道出了韩国游客对湖南张家界的青睐。韩国法务部统计数据显示，今年1月访华的韩国游客达14.2万人，较去年同期增加908.7%。

“张家界作为中国名胜古迹，经常出现在韩国的电影、电视剧和综艺节目中，让韩国观众对张家界充满好奇。”韩国最大旅行社哈拿多乐负责人李素希接受人民网采访时表示，3月到5月是韩国游客赴华旅游旺季，张家界和长白山等自然风景区尤其深受欢迎。张家界的人气更是居高不下，预订张家界旅游产品的60岁以下消费者占比达66%。

今年以来，韩国游客赴华旅游态势不断高涨。李素希介绍，今年第一季度，公司接送的海外跟团游客人数为58万人次，同比增加105%。从3月起赴华跟团游客数量明显增长，环比增加38%。

大韩航空中国市场部相关负责人表示，截至今年4月，大韩航空已经恢复了中国大陆地区17个城市共19条航线的运营。“2024年，我们预计将有更多韩国游客前往中国游玩，且2024年有望成为中韩旅游复苏的元年。”

“中国最吸引我的是各个城市和地方的多样性。中国地大物博，地区差异很大，每个城市都有自己的特点。”3月刚刚结束中国之旅的韩国游客郭先生说，“中国的这种多样性，会一直吸引我去中国旅游，探索每个地方的魅力。”

除了韩国外，多国游客赴华旅游的热度也在不断上升，中国旅游市场的吸引力逐步增强，为全球旅游业的复苏注入动力。

北京市文化和旅游局日前发布的数据显示，入境免签政策拉动作用明显，实施新免签政策的瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6国来京游客大幅增长，比2023年同期增长近5倍。

近日，世界旅游联盟发布的《2024年上半年中国入境旅游市场景气报告》指出，互免签证政策实施后，“新马泰”游客来华旅游订单同比均实现大幅增长。

据了解，近期前往中国的日本民众大幅增长。以今年1月至3月申请中国签证的日本人为例，仅日本关东地区的申请人数就超过9万人，同比增长约350%。

俄罗斯新闻社报道，俄罗斯旅游服务平台OneTwoTrip网站提供的数据显示，俄罗斯游客对4月广州、北京和上海酒店的搜索量是之前一个月的三倍。网站方面表示，境外旅游目的地中，人们对中国的旅游需求增长最为显著，其人气还在不断攀升。

《澳大利亚人报》曾报道指出，中国已成为澳大利亚人2024年最热门的旅游搜索地之一。去年11月，中国和澳大利亚共同发布的《中澳总理年度会晤联合成果声明》中指出，两国同意在互惠基础上向旅游、商务人员开放3至5年多次入境签证。此举受到了澳旅游界人士的好评。

澳大利亚旅游与交通论坛首席执行官玛吉·奥斯蒙德说：“这项新的签证安排将使我们两国之间的旅行变得更加容易，让更多澳大利亚人能够访问中国，并有望鼓励更多中国游客和学生来到澳大利亚。”

“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。”心相通就在于多交往，旅游被视为最具活力的民间交往形式。随着中国免签政策效应显现以及便捷支付等各种便利措施的实施，今年以来，越来越多海外民众走进中国，了解中国，爱上中国。

日本熊猫木雕家阿久津优曾在社交媒体上通过漫画的形式分享了自己的“中国熊猫之旅”，有日本网友留言称看起来很有趣，是充满魅力的旅行路线。

“虽然回到了日本，但我的心仿佛留在了四川。”日本游客远藤英湖说，“我想把这次旅行经历告诉更多日本朋友，让更多的人感受到四川和熊猫基地的魅力，喜欢上中国。”

“我喜欢中国的文化和中国人的‘情’，每次去中国，旅游体验都很好。”韩国中文翻译从业者金姿玲一直将中国作为自己的首选旅游目的地。她说，每次在中国旅游的时候，都是“随到随新”。每次来，都感觉有一些发展和变化。也许是中国的发展给自己的国民带来了一种稳定感，或者可以说是自信，“我每次都能从中国人身上感受到一种自在舒适”。

定居在澳大利亚的旅行作家布莱恩·约翰斯顿在《为什么澳大利亚人应该回到这个令人惊叹的国家》一文中写道，中国是世界上风景、历史和文化最杰出的国家之一。除此之外，在这里度假可以深入了解这个世界上最受关注的国家。

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(责编：刘叶婷、刘慧)