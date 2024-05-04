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武切维奇出任塞尔维亚新总理

2024年05月04日10:02 | 来源：新华网
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新华社贝尔格莱德5月2日电（记者石中玉 林浩）塞尔维亚国民议会2日在首都贝尔格莱德投票通过新一届政府名单，执政党塞尔维亚前进党主席武切维奇出任总理。

5月2日，在塞尔维亚贝尔格莱德，新一届政府成员出席就职仪式。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

5月2日，在塞尔维亚贝尔格莱德，新一届政府成员出席就职仪式。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

新内阁共设30名部长，其中西尼沙·马利担任第一副总理兼财政部长、伊维察·达契奇任副总理兼内务部长，伊雷娜·武约维奇任副总理兼环境部长，曾担任过内务部长和国防部长的亚历山大·武林担任副总理。

5月2日，在塞尔维亚贝尔格莱德，新一任政府总理武切维奇（中）出席就职仪式。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

5月2日，在塞尔维亚贝尔格莱德，新一任政府总理武切维奇（中）出席就职仪式。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

武切维奇1日向议会介绍施政纲领时说，将保持前任总理布尔纳比奇的政策连续性，致力于政治和军事中立，并将欧洲一体化作为战略目标。

武切维奇1974年生于塞尔维亚第二大城市诺维萨德，曾任诺维萨德市长。他自2022年10月起担任塞尔维亚副总理兼国防部长，并于去年5月接替塞尔维亚总统武契奇出任塞尔维亚前进党主席。

布尔纳比奇今年3月20日当选塞尔维亚国民议会议长。武契奇3月30日宣布，提名武切维奇为新一届政府总理人选。

2023年12月17日，塞尔维亚提前举行议会选举，以塞尔维亚前进党为核心的党派联盟“塞尔维亚不能停步”赢得议会250个席位中的129个，满足独立组阁需超过半数议席的要求。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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