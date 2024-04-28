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中美应该做伙伴，而不是当对手（钟声）

2024年04月28日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　中美究竟是要做伙伴还是当对手，这是中美处理彼此关系首先要回答好的根本问题，是决定中美关系能否稳定发展的“第一粒纽扣”。“第一粒纽扣”扣好了，中美关系才会真正稳下来、好起来、向前走

　　

　　4月26日下午，习近平主席在北京人民大会堂会见美国国务卿布林肯。习近平主席深刻阐释中美关系45年发展带来的启示，阐明中方以构建人类命运共同体为基本出发点看待中美关系，强调积极落实“旧金山愿景”，为推动中美关系稳定、健康、可持续发展指明了行动方向。

　　中美究竟是要做伙伴还是当对手，这是中美处理彼此关系首先要回答好的根本问题，是决定中美关系能否稳定发展的“第一粒纽扣”。如果美国总是把中国当做最主要对手，中美关系就只会麻烦不断、问题丛生。中方始终认为，地球足够大，容得下中美两国共同发展、各自繁荣。双方应从中美关系过去45年发展历程中汲取重要启示：两国应该做伙伴，而不是当对手；应该彼此成就，而不是互相伤害；应该求同存异，而不是恶性竞争；应该言必信、行必果，而不是说一套、做一套。习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三条大原则，是对中美关系历史经验的总结，也是中美关系走向未来的指引，应是双方共同努力的方向。

　　看待和发展中美关系，中方始终从构建人类命运共同体的世界情怀出发，对人民负责，对世界负责，对未来负责。当今世界正处于百年未有之大变局，怎么应对这个变局，这是个时代之问、世界之问。中国给出的答案就是推动构建人类命运共同体。习近平主席强调，人类社会休戚相关、福祸相依，各国你中有我、我中有你，大家应该为实现共赢、多赢凝聚最大共识。当前，面对变乱交织的国际形势，国际社会普遍期待中美双方加强对话、管控分歧、推进合作。中美作为两个大国，应共同为世界和平承担责任，为各国发展创造机会，为全球提供公共产品，为世界团结发挥积极作用。

　　共同树立正确认知、共同有效管控分歧、共同推进互利合作、共同承担大国责任、共同促进人文交流，这是中美关系这座大厦应该有的四梁八柱。一段时间以来，中美双方团队推进落实两国元首旧金山会晤达成的共识，双方各领域的对话增多、合作增多、积极面增多，中美关系出现企稳态势。布林肯国务卿此次访华是中美落实两国元首旧金山会晤共识，保持对话、管控分歧、推进合作、加强国际事务协调的一部分。双方在全面交换意见基础上形成五点共识，同意加快落实两国元首在旧金山达成的重要共识，保持高层交往和各层级接触，继续开展两军交往和各领域磋商，进一步推进中美禁毒、气变、人工智能合作，采取措施扩大两国人文交流，愿就国际地区热点问题加强沟通。“旧金山愿景”是两国元首交给双方的任务，应该不折不扣加以落实。

　　以和为贵、以稳为重、以信为本，这是今年的中美关系要坚持的原则。中方愿意合作，但合作应该是双向的。中方不怕竞争，但竞争应该是共同进步，而不是零和博弈。中方坚持不结盟，美方也不要搞“小圈子”。双方都可以有自己的朋友和伙伴，不要针对对方，不要反对对方，不要损害对方。应该看到，当前中美关系虽然总体止跌企稳，但负面因素仍在上升积聚。美方在台湾问题上的错误言行不断，违背其政治承诺；针对中国的经贸科技打压措施层出不穷，侵犯中国人民的发展权利；沉迷于组建封闭排他“小圈子”，操弄集团政治，损害中国战略安全利益。面对美方顽固推进遏华战略，中方必然予以坚决反对反制。

　　“第一粒纽扣”扣好了，中美关系才会真正稳下来、好起来、向前走。美方应树立正确对华认知，同中方相向而行，坚守不冲突不对抗的底线，不折腾、不挑事、不越界，用行动兑现承诺，共同将“旧金山愿景”转为“实景”。

　　《 人民日报 》（ 2024年04月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)

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