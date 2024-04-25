4月23日，工作人员在加沙地带南部城市汗尤尼斯的纳赛尔医疗中心转移尸体。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

巴勒斯坦加沙地带民防部门说，自19日以来，在以色列军队撤离后的汗尤尼斯市纳赛尔医疗中心发现近300具尸体。