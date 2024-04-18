4月13日至18日，老挝迎来泼水节，泼水节也称宋干节，是老挝的传统新年。老挝琅勃拉邦在节日期间举行“宋干小姐”巡游活动，“宋干小姐”坐上花车巡游古城。此外，人们还通过互相泼水祝福等方式庆祝这一传统节日。

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