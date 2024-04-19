4月18日，惠灵顿东方女子中学的学生在北京师范大学实验华夏女子中学体验书法课，展示自己书写的福字。新华社记者 侯俊 摄

当日，来自新西兰惠灵顿东方女子中学的20余名师生访问北京师范大学实验华夏女子中学，体验中国传统文化课程，并座谈交流不同文化背景下的女校生活，共话友校情谊。

北京师范大学实验华夏女子中学和惠灵顿东方女子中学于2004年4月结为友好关系学校。