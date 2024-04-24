美方应正视自身问题，停止滥用单边贸易措施，立即取消对华加征关税，尽快回到以规则为基础的多边贸易体制中来

美方日前以莫须有理由，宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查，并无端指责所谓“中国不公平做法”，威胁针对中国钢铝产品采取包括提高关税在内的新的限制措施。美方这种单边主义、保护主义做法，不仅损害中美两国经贸关系，也会破坏全球经济的稳定和发展。

美方发起针对中国海事、物流和造船业301调查的申请书中充斥大量不实指责，将正常贸易投资活动曲解为损害美国国家安全和企业利益，将自身产业问题归咎于中国，既缺乏事实依据，也有悖经济常识。美方申请书将所谓“中国不公平贸易行为”视作美国造船业复兴的“最大障碍”。但正如美方自己所言，当前美国生产的商业船舶仅占全球商业船舶的1%，排名已从1975年的第一位降至当前的第十九位。多份研究报告显示，美国造船业因过度保护在多年前就已失去竞争优势。英国《金融时报》日前刊文指出，美国造船业的萎缩是多重因素作用的结果，包括造船厂和建造能力空心化、船舶工程师和熟练工人减少、全球竞争力下降等。

美方为本国产业提供数以千亿计美元的歧视性补贴，却指责中方采取所谓“非市场做法”，根本站不住脚。事实上，中国产业的发展是企业技术创新和积极参与市场竞争的结果。以造船业为例，中国造船企业强化科技创新，加快高端化、智能化、绿色化发展，积极参与市场竞争，在世界市场中磨砺进取，中国造船业的发展是国际产业和中国比较优势发展的自然结果。

美方内病外治、转嫁矛盾已不是第一次。美国上届政府启动对华301调查并对华加征关税，已被世贸组织裁定违反世贸规则。美国“301条款”系典型的单边主义措施，美方出于国内政治需要发起新的301调查，公开要求随意调整对中国产品关税，是一错再错。美方以“国家安全”为由，将经贸问题政治化，制定歧视性产业政策，人为设置大量贸易壁垒，只会损人不利己。航运业承担了超过80%的全球贸易运输任务，对全球贸易和经济增长至关重要。美国的贸易霸凌做法不仅解决不了自身的沉疴痼疾，而且会扰乱全球产业链供应链，阻碍世界经济健康发展。

近年来，美方针对中国的经贸科技打压措施层出不穷，制裁中国企业的单子越拉越长，这不是“去风险”，而是在制造风险。历史反复证明，中美各自的成功是彼此的机遇。面对中美经贸关系近年来出现的新情况新变化，双方要坚持相互尊重、互惠互利、平等协商，按经济规律和市场规则办事，扩大和深化经贸互利合作，尊重彼此的发展权利，追求中美共赢和世界共赢。

中方愿本着相互尊重、和平共处、合作共赢三原则发展对美关系，同时将继续坚决捍卫国家主权、安全和发展利益。美方应正视自身问题，停止滥用单边贸易措施，立即取消对华加征关税，尽快回到以规则为基础的多边贸易体制中来。

《 人民日报 》（ 2024年04月24日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)