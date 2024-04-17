人民网讯 4月17日，雅万高铁正式开通运营满半年，客流呈现强劲增长态势，累计发送旅客256万人次，单日旅客上座率最高达99.6%，动车组列车安全运行超126万公里，运输安全平稳有序。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，最高运营时速350公里。雅万高铁开通运营后，雅加达至万隆间的旅行时间由3个多小时缩短至46分钟。