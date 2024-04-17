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多国官员点赞消博会为外企在华发展提供宝贵机遇

2024年04月17日09:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网海口4月16日电 （常沙）四月海口，椰风阵阵，第四届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）主会场的爱尔兰国家馆酒香四溢，熙熙攘攘，一派热闹景象。

第四届中国国际消费品博览会会场外景。人民网 常沙摄

第四届中国国际消费品博览会会场外景。人民网 常沙摄

“像消博会这样的博览会，是推广介绍爱尔兰及其产品的绝佳机遇，同时也是让中国消费者了解爱尔兰企业的宝贵平台。”爱尔兰驻华大使馆经济参赞李德润表示，爱中关系不断发展，双方经贸关系发展潜力巨大。

作为本届消博会的主宾国，爱尔兰国家馆面积达500平方米，汇聚了来自爱尔兰的食品、饮品、时尚、教育、文化、旅游及生命科学等领域的产品。

第四届中国国际消费品博览会爱尔兰国家馆。人民网 常沙摄

第四届中国国际消费品博览会爱尔兰国家馆。人民网 常沙摄

今年正值中爱建交45周年，爱尔兰驻华大使馆贸易、商务、科技及创新参赞乔柯汀表示，爱中两国已在教育、贸易等层面进行着众多合作，期待未来双方在更多领域开展合作。当前，中国是爱尔兰第四大贸易伙伴和亚太地区最大的贸易伙伴。

英国驻华贸易副使节施睿耀在接受人民网采访时表示，消博会为英国品牌接触中国消费者和中国企业搭建起优秀的平台。本届消博会，英国首次设立国家馆，集中展示了来自英国的14个高品质品牌，筹备工作从一年前便已开启。

第四届中国国际消费品博览会爱尔兰国家馆内的参展商。人民网 常沙摄

第四届中国国际消费品博览会爱尔兰国家馆内的参展商。人民网 常沙摄

施睿耀说，中国市场进一步开放于英国企业和中国企业而言均是难得的机遇，因此参展消博会对英国企业来说十分重要，这些机遇不仅是在消费者领域，也在医疗保健、教育、创新和体育等领域。“我们认为最重要的是同中国在一些全球重大议题上增进相互理解，开展合作。英中两国在绿色、可持续和低碳发展等方面有着共同的目标。”

第四届中国国际消费品博览会英国国家馆。人民网 常沙摄

第四届中国国际消费品博览会英国国家馆。人民网 常沙摄

意大利是时尚、食品、饮品、珠宝等领域的重要消费品生产国。本届消博会意大利国家馆设立主题珠宝展，使观众沉浸式体验意大利传统工艺与创新理念的融合。

意大利对外贸易委员会广州办事处首席代表马世骧表示，消博会为外企创造了许多机遇，也助力中国同世界其他国家开展经贸合作。

客商在第四届中国国际消费品博览会英国国家馆内交谈。人民网 常沙摄

客商在第四届中国国际消费品博览会英国国家馆内交谈。人民网 常沙摄

马世骧说，本次参展的意大利企业既有在中国广为人知的，也有知名度相对较低的。希望以消博会为契机将意大利品牌介绍给中国消费者，同时促进意大利在华投资。

本届消博会共吸引来自71个国家和地区的超4000个品牌参展，于4月13日至18日在海南海口举行。

第四届中国国际消费品博览会意大利国家馆。人民网 常沙摄

第四届中国国际消费品博览会意大利国家馆。人民网 常沙摄

第四届中国国际消费品博览会法国国家馆。人民网 常沙摄

第四届中国国际消费品博览会法国国家馆。人民网 常沙摄

(责编：燕勐、刘慧)

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