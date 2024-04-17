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国际观察：要警惕日本“献媚”美国背后包藏的祸心

章思远
2024年04月17日10:24 | 来源：人民网-国际频道
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近日，日本首相岸田文雄在美国国会发表演讲称，美国人不应怀疑美在全球事务中扮演“不可或缺”的角色，世界面临的最大挑战来自中国，中国的对外立场和军事行动构成“前所未有的最大战略挑战”。这是赤裸裸的针对中国的严重挑衅。

日本有什么资格指责中国？中国始终坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，从来没有主动挑起过一场战争，不对任何国家构成威胁。日本作为一个曾经步入军国主义歧途，发动过侵华战争，犯下严重反人类罪行的第二次世界大战战败国，不仅不认真反省自身侵略历史，反而诬称中国是“最大战略挑战”。这是贼喊捉贼，是莫大的讽刺。事实上，美日拉帮结伙搞“小圈子”，挑动集团对抗，才是地区和平稳定面临的真正挑战。

岸田文雄首相访美期间如何“献媚”美国，是日美之间的事，中国无意过问。但日本非要扯上中国，肆意抹黑中国，损害中国利益，给美国交投名状，那中国人民就不答应了。日本一方面同中国大谈全面推进战略互惠关系，另一方面又跑到美国变本加厉渲染中国威胁，这是典型的“两面派”做法，充分暴露了日本联美遏华的险恶用心。

日本的小算盘打得很清楚。日本通过迎合美国，谋求美国对日本军事松绑，使日本早日成为所谓“正常国家”。日本参加美国在亚太地区搭建的“小圈子”，配合美国搞阵营对抗，企图对中国进行威慑和遏制，以便在地缘政治博弈中捞好处。近日，日本准备大幅增加军费开支，并谋求加入美英澳“三边安全伙伴关系”。这些危险的动向，值得各国人民高度警惕。

美国真正对日本放心吗？日本不要忘了，正是日本在二战期间偷袭了美国的珍珠港，美国人对此刻骨铭心。如果美国对日本放心，就不会直到现在还在日本留有驻军。如果美国对日本放心，当年就不会通过“广场协议”打压日本经济。美国也很清楚，日本只能当马前卒，不可能成为美国平起平坐的伙伴。在美国自身利益的天平上，日本并非不可或缺的砝码。

亚太地区不是地缘博弈的竞技场。如果日本执迷于对华错误认知，积极充当美国祸乱亚太的帮凶，最终也将祸及日本自身。中国的态度很坚决，如果日本敢于采取错误行动，中国将坚决作出必要反应。中国已经不是当年那个积贫积弱的中国了。中国有足够的信心和能力，坚定捍卫自身主权、安全和发展利益。日本应当深刻汲取历史教训，迷途知返，避免在错误的道路上越走越远。

（作者是国际问题观察员）

(责编：燕勐、刘慧)

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