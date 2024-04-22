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IMF：美国赤字对全球经济构成“重大风险”

2024年04月22日09:01 | 来源：新华网
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新华社北京4月21日电 国际货币基金组织（IMF）近日警告，美国巨额财政赤字加剧通货膨胀，对全球经济构成“重大风险”。

这是2023年1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

这是2023年1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

英国媒体《金融时报》近日报道，IMF最新发布的《财政监测报告》显示，预计美国明年财政赤字将达到国内生产总值（GDP）的7.1%，而其他发达经济体的平均水平仅有2%。《金融时报》援引IMF报告说，美国大规模支出可能对全球经济产生深远影响，对其他经济体构成风险。因此，美国迫切需要解决支出与收入严重失衡的问题。

IMF数据显示，去年，欧元区等发达经济体财政赤字得到控制，但美国出现“幅度相当大的财政滑坡”，赤字占GDP的比例达到8.8%，是2022年的两倍多。美国财政部去年12月29日的日报显示，联邦政府负债突破34万亿美元。

IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙表示，美国财政状况“特别令人担忧”，导致美联储针对高通胀的应对局面更加复杂。“从长远来看，这将提升全球经济面临的财政和金融风险。”

由于美国借贷成本与全球市场紧密相关，IMF指出，如果美国利率“突然大幅上升”，将导致全球政府债券收益率飙升，新兴市场和发展中经济体汇率波动。“这种全球利率溢出效应可能导致金融条件收紧，令各国面临的风险上升。”

(责编：于洋、刘叶婷)

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