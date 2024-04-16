米夏埃尔·舒曼

在当前复杂的国际形势下，推动双边关系的发展显得尤为重要。其中，德中关系有着坚实的基础，双方全方位战略伙伴关系的定位为两国共创繁荣指明了方向。德国总理朔尔茨此次访问中国，表明德中关系在当前不断变化的国际环境中始终占据重要地位。

朔尔茨此次访华由多位联邦部长陪同，显示出他对推动德中关系进一步发展的明确决心，高规格的德国经济界代表团随行则表明了朔尔茨此行高度务实。德中双方可在企业家的陪同下探索合作新途径，深化在贸易与投资领域的合作。

米夏埃尔·舒曼（资料图片）

德中关系的经济基础坚实且可持续。德国经济研究所近期发布的一份报告指出，德国2023年对华投资占德国对外投资总额的比例扩大至10.3%，为2014年以来的最高水平。根据德国联邦统计局公布的最新数据，2023年德国和中国的双边贸易额为2531亿欧元，中国连续第八年成为德国最重要的贸易伙伴。两国的经贸合作兼具深度和韧性。

德中两国正在数字基础设施、环境保护等领域展开具有建设性的经贸合作，意义非常重大。两国都意识到，建立健全技术创新与可持续实践的框架条件，是应对气候变化或利用人工智能进行社会转型等全球性挑战的关键。能够在这些领域形成共识，不仅可以促进经济增长，也能为国际社会的发展做出贡献。

展望未来，两国经贸合作依旧潜力无限，尤其是在人工智能、可再生能源和可持续发展等新兴领域。尽管德中两国政治制度、发展道路不同，难免在一些议题上存在分歧，给两国关系发展造成了一定干扰。但双方只要在相互尊重的基础上积极展开对话交流，就一定可以找到切实可行的解决办法。

不久前，我参加了中国商务部在斯图加特举办的“投资中国”德国专场推介会。中方代表向我们介绍了中国近年来为持续推进高水平所采取的举措。例如，中国已优化签证政策，为畅通两国间人员往来提供了更多便利。中方不断扩大开放的举措在很多层面都已经得到落实。

推动全球化、支持多边主义、实现互利合作，反对贸易保护主义和单边主义，这应当是朔尔茨此行想要释放的明确信号。德中两国唯有不断开展建设性对话，不断深化经贸往来，才能共同助力建设一个联系更加紧密、更具包容性、更加繁荣的世界。

德中两国携手应对复杂局势，促进共同繁荣，堪称国际合作的典范。朔尔茨本次访问中国更凸显了两国深化合作，推动全球化和共同发展的决心。只要双方发扬合作精神，共同把握机遇、应对挑战，就将成为未来促进可持续发展和共同繁荣的表率。

（作者为德国联邦经济发展和对外贸易协会主席）

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