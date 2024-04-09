据约旦通讯社7日报道，约旦首相比谢尔·哈苏奈当天在首都安曼会见到访的巴勒斯坦总理兼外交和侨民事务部长穆罕默德·穆斯塔法，双方强调将努力加强两国在各领域的关系。穆斯塔法当天还会见了约旦外交大臣艾曼·萨法迪。双方强调必须停止以色列对加沙地带的战争。

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