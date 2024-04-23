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赴华旅游热系列观察稿件之二——

中泰游客“双向奔赴” 互免签证促进两国交往

人民网记者 孙广勇
2024年04月23日14:25 | 来源：人民网-国际频道
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4月中旬，正值泰国传统新年宋干节，也称泼水节。位于首都曼谷的素万纳普机场比平日更加繁忙，机场大厅摆放着欢庆泼水节的装饰，准备出行的游客在值机柜台前排起长队。

泰国游客塔娜打算趁着泼水节长假去中国游玩。她在大学时选修过中文，一直希望去中国亲身体验中国文化。“我很想登上长城，去看看大熊猫，尝尝麻辣火锅。”塔娜笑着对记者说，以前办理赴华签证需要等待较长时间的，一直没有成行，“现在去中国旅游可以免签，更方便了，我终于可以圆梦了。”

与塔娜一样的泰国民众还有很多，不少人都选择在泼水节长假期间前往中国。据泰国移动端用户运动数据显示，4月12日至15日期间，泰国两大电信运营商之一True dtac的用户最青睐的国家依次为中国、日本、韩国。

中泰实施互免签证政策以来，泰国游客赴中国旅游的热情高涨。携程数据显示，3月1日当天，泰国游客赴华旅游订单同比去年增长3倍，较2019年增长超160%。3月1日，携程泰国站点的中国相关关键词搜索热度同比增长3倍多。

记者身边就有好几位泰国朋友前往中国，既有曾经的在华留学生，也有商界人士，还有计划带孩子到中国感受中国文化的家长。

“中国既有悠久的历史和文化沉淀，也有很多现代化的科技。中国是泰国重要的经济贸易伙伴，在亚洲乃至世界，中国的作用都举足轻重，所以我们打算带孩子游览中国，未来孩子可能到中国上学。”泰国博仁大学教师披猜告诉记者。

3月1日互免签证政策施行首日，泰国游客桑提迪在社交媒体晒出顺利入境中国的护照封面照片，引来数万人浏览点赞。桑提迪表示，泰中互免签证对于他这样喜欢到中国旅游的人来说可谓是大好事。

免签政策不仅方便了泰国人赴华，也让中国民众前往泰国更加便利。记者在曼谷大皇宫等旅游景点经常遇到来自中国的旅游团，在火车头夜市看到成排的大巴车在等待中国游客购物归来。“我曾来过泰国两次，免签后我第一时间又来泰国旅游，因为这里不仅有美景美食，而且泰国人特别热情，没有生疏感，像一家人一样，就是‘中泰一家亲’的感觉。”来自云南的赵女士告诉记者。

中泰互免签证协定正式生效后，中泰游客互访热度持续攀升。泰国旅游与体育部数据显示，截至3月31日，今年以来泰国累计接待外国游客超过937万人次，创造收入约4547亿泰铢（1元人民币约合5.13泰铢），其中中国游客超过175万人次，稳居榜首。

泰国观光协会会长徐纳麟表示，中泰互为重要旅游目的地和客源地，相互免签对双方旅游业发展具有重大积极意义，也传递出中国积极开放的信号，显示出中国欢迎外国朋友的真诚。互免签证协定将推动泰中两国旅游业发展，并促进两国人员和经贸往来，中泰之间的传统友谊将更加紧密。

泰国前副总理、泰中友好协会会长功·塔帕朗西表示，泰中实行互免签证，体现两国友好关系的进一步提升，将为两国带来更多利好和机遇。泰中人民往来更加便利，将带动旅游收入增长，促进两国在经贸、文化、教育等领域的交流与合作，有助于加深民众之间的理解和友谊，为两国关系的长期发展打下坚实的人文基础。

扩展阅读：

“去中国走走看看” 比利时民众赴华旅游热情高涨

(责编：刘叶婷、刘慧)

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