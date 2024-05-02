新华社东京5月1日电 题：日元贬值压力持续 日本经济承压明显

新华社记者钟雅 刘春燕

近日，日元在剧烈波动中走软，海外外汇市场日元对美元汇率一度跌破160比1关口，刷新1990年4月以来最低纪录。

日本媒体和专家普遍认为，日元贬值趋势恐将持续，令日本经济承受明显压力，不利于日本走出通缩，同时给日本零售业、能源、航空等行业带来压力，加重依赖进口原材料的企业负担。

美联储激进加息是日元走软主因

4月29日上午，海外外汇市场日元对美元汇率一度跌至160.24日元兑换1美元；当天下午，日元对美元汇率回升至154.10日元兑换1美元。市场猜测，日元汇率短暂回升可能是日本政府出手干预的结果。

日元走软的根本原因是日本和美国货币政策差异造成的巨大息差。在疫情期间推行史无前例货币“大放水”的美联储，于2022年“急转弯”，开始激进加息以应对通货膨胀，给世界经济带来严重负面外溢效应，多种非美货币大幅贬值，多国央行被迫加息。

但一向对美国亦步亦趋的日本央行却受制于国内通缩形势而坚持低利率政策。日本央行在4月26日举行的货币政策会议上决定，维持现行货币政策不变，将政策利率目标维持在0到0.1%之间。日本央行行长植田和男当天在记者会上表示，日元疲软尚未对日本通胀产生重大影响。此后，市场对日本央行加息预期减弱，抛售日元操作增多，导致日元对美元持续贬值。此外，机构投资者大量套利交易操作、日本个人资金投资海外等因素同样加剧日元贬值。

从日本自身来看，一方面日本对能源、食品、原材料等重要资源严重依赖进口，对美元需求持续高涨；另一方面，2021财年至2023财年，日本货物贸易连续3个财年呈现贸易逆差，进一步加剧日元贬值压力。加上日本少子老龄化问题严重，难以吸引数额庞大的海外投资收益回流，这些因素都让日元贬值趋势难以避免。

日元走软“车轮”短期恐难停转

市场认为，日本政府对干预日元汇率的“容忍点”似乎已由2022年9月的1美元兑换145日元，逐步退让至如今的1美元兑换160日元。但受制于美联储降息预期减弱导致的“美元升值”，日本政府对日元汇率的干预效果恐难持续。

近期美国通胀率显著回升，市场预计美联储将在较长时间内把利率维持在高位。在日美两国息差难以缩小的情况下，日元走软的“车轮”短期内恐难停转。分析人士认为，如果即将召开的美联储货币政策会议释放推迟降息的信号，日元恐将进一步贬值。

《日本经济新闻》网站报道说，只要日美两国巨大息差导致日元贬值这一根本原因得不到改变，即便日本政府出手干预，日元疲软的势头也难以逆转。

日本经济面临进退两难局面

日元走软虽然利好出口企业业绩，但也给日本经济带来诸多压力。

一方面，日元贬值让日本老百姓将钱包捂得更紧，不利于日本走出通缩、进入物价上涨伴随工资增长的良性循环。日本财务省财务官神田真人4月30日表示，与统计数据显示的通胀相比，更重要的是“超市的食品饮料正大幅涨价，这对最脆弱群体的冲击非常明显”。

神田认为，日元走软对日本提高实际工资的努力形成掣肘。日本厚生劳动省统计数据显示，剔除物价上涨因素后，2月日本实际工资收入同比下降1.3%，连续23个月同比减少。实际工资减少导致消费疲软。日本总务省统计数据显示，2月占日本经济比重一半以上的个人消费同比减少0.5%，连续12个月同比下降。同时，日本家庭开支进一步承压。据瑞穗研究与技术公司测算，受日元疲软和油价高企影响，2024财年日本家庭平均支出负担或将额外增加10.6万日元。

另一方面，日元疲软将给日本零售业、能源、航空等行业带来压力，并加重依赖进口原材料的企业负担。据明治安田综合研究所测算日元贬值的影响，当日元对美元汇率至160比1时，进口物价将上涨8.7%；当日元对美元汇率至170比1时，进口物价将上涨13.5%。例如，日本家居企业似鸟控股的九成商品在海外制造并进口到日本销售，日元对美元每贬值1日元，将导致全年的经常利润减少20亿日元。

日本国际贸易促进协会理事兼事务局局长泉川友树认为，日本经济正面临进退两难局面，维持当前利率无法解决日元贬值问题，但上调利率将会导致日本政府需偿还的债务暴涨，这是之前“安倍经济学”政策带来的后果。

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