2024年德国汉诺威工业博览会于4月22日至26日举办，吸引来自约60个国家和地区的近4000家参展商。本届展会重点关注的领域包括能源转型、工业4.0、数字化、人工智能与机器学习等。

(责编：于洋、刘叶婷) 分享让更多人看到