近段时间以来，美国一直在炒作中国工业制造品“产能过剩”，特别是以电动汽车、锂电池、光伏产品为代表的“新三样”，妄称中国正以“极低价格像潮水般出口”，损害了“美国企业和工人的利益”，甚至“威胁他国产业发展，冲击世界经济”。

在经济学领域，产能过剩通常指行业生产能力相对于市场有效需求过高。数据表明，美国对中国的抹黑根本站不住脚。在生产端，彭博社日前发布的一份报告称，大多数中国领先的新能源汽车出口商的产能利用率均在国际公认的标准之内。在需求端，根据国际能源署测算，2030年全球新能源汽车需求量将达4500万辆，光伏新增装机需求将达到820吉瓦，当前的产能还远远无法满足不断增长的需求。中国在“新三样”产业领域的持续发力，给全球特别是发展中国家的绿色低碳转型提供了强大助力。

美国真正的担忧是，中国新能源汽车等行业依靠持续的技术创新、完善的产业链体系和充分的市场竞争快速发展，产品在全球市场广受欢迎，正加速出口到欧美，对电动化转型相对迟缓的美欧车企产生了较强冲击。美国抹黑中国“产能过剩”，根本目的是为其保护主义找借口。

多来年，美国的保护主义大行其道，不断通过“退群”、“毁约”等单边主义行为破环全球多边贸易秩序。以新能源产业为例，2022年8月16日，拜登总统正式签署《通胀削减法案》（IRA），为包括电动汽车在内的清洁能源产业提供约3690亿美元税收激励和补贴。消费者购买新能源汽车，最多可获7500美元补贴，但整车必须在北美组装，且不得包含任何由“受关注的外国实体”（FEOC）制造或组装的电池组件。这是赤裸裸的带有保护主义色彩的产业政策，不仅直接针对中国，甚至还引发了欧盟、日本以及韩国等盟友的强烈不满。

中美两国政府对待企业的态度更凸显美国贸易保护主义的本质。在上海市政府的大力支持下，知名的美国电动汽车企业特斯拉2019年在上海临港新片区建立了首个海外超级工厂，占地达86万平方米，这也是中国首个外商独资整车制造项目。特斯拉上海超级工厂生产的电动汽车不仅在中国国内受到欢迎，还销往全球各地。对比来看，美国福特公司2023年2月宣布将与中国宁德时代在美合作建设动力电池工厂，以推动福特汽车的电动化转型，却遭到美国国会议员的百般刁难，目前项目落地还遥遥无期。他们阻挠的理由是这一合作会危及美国“国家安全”，背后不过是根深蒂固的保护主义在作祟。

当美国有竞争优势，就大谈自由市场；如果没有，就搞保护主义，甚至还要抹黑其他国家。这注定会遭到国际社会的反对。同时，保护主义无法成为拯救美国制造业的“灵丹妙药”。美国面临的问题是新能源企业的效率不如中国企业，而不是所谓中国“产能过剩”。美国炒作“产能过剩”，滥施贸易关税壁垒，不仅违背了世界贸易组织（WTO）的国际贸易规则，而且可能会严重扰乱全球供应链，最终损害的是美国以及全球其他国家消费者的利益。

（作者系中国社会科学院美国研究所助理研究员 马伟）

(责编：于洋、崔越)