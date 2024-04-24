新华社洛杉矶4月22日电 美国航天局喷气推进实验室22日发布公报说，由于修复方案取得成效，自去年11月与地球通信遭遇困难以来，距离地球最遥远的人造航天器——“旅行者1号”探测器日前再次发回有关其工程系统健康状态的可读数据。

公报说，“旅行者1号”去年11月14日停止向地球发送可读的科学和工程数据，不过任务控制团队可以看出该探测器仍在接收他们的指令，并且在其他方面运行正常。

经过一系列检查，“旅行者1号”工程团队今年3月证实，通信故障与该探测器搭载的3台被称为“飞行数据子系统（FDS）”的计算机中的一台有关。该系统负责在将科学和工程数据发回地球前对其进行打包，工程团队发现其中的一个芯片出现了故障，这个芯片主要用来存储包括一些软件代码的部分FDS内存。

由于无法修复损坏的芯片，工程团队设计了一个巧妙的修复方案，将受影响代码分成几部分，分别存储在FDS的不同位置，并确保存储于不同位置的代码仍作为一个整体运行，此外还对引用代码位置的指令进行了更新。团队首先对负责打包“旅行者1号”工程数据的代码进行修复。4月18日，团队将相关代码发送到FDS内存的新位置。

任务飞行团队于20日接收到探测器反馈，使团队能够时隔5个月再次了解探测器运行状况。接下来的几周，团队将尝试使探测器能再次发回科学数据。

美国航天局在1977年发射了“旅行者1号”和“旅行者2号”探测器，用以探索太阳系及外围星际空间。它们是仅有的两个已离开太阳系进入星际空间飞行的人造航天器，目前与地球距离分别为约240亿公里和约200亿公里。

(责编：艾雯、刘叶婷)