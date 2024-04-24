人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“旅行者1号”时隔5个月再次发回可读数据

2024年04月24日08:35 | 来源：新华网
小字号

新华社洛杉矶4月22日电 美国航天局喷气推进实验室22日发布公报说，由于修复方案取得成效，自去年11月与地球通信遭遇困难以来，距离地球最遥远的人造航天器——“旅行者1号”探测器日前再次发回有关其工程系统健康状态的可读数据。

公报说，“旅行者1号”去年11月14日停止向地球发送可读的科学和工程数据，不过任务控制团队可以看出该探测器仍在接收他们的指令，并且在其他方面运行正常。

经过一系列检查，“旅行者1号”工程团队今年3月证实，通信故障与该探测器搭载的3台被称为“飞行数据子系统（FDS）”的计算机中的一台有关。该系统负责在将科学和工程数据发回地球前对其进行打包，工程团队发现其中的一个芯片出现了故障，这个芯片主要用来存储包括一些软件代码的部分FDS内存。

由于无法修复损坏的芯片，工程团队设计了一个巧妙的修复方案，将受影响代码分成几部分，分别存储在FDS的不同位置，并确保存储于不同位置的代码仍作为一个整体运行，此外还对引用代码位置的指令进行了更新。团队首先对负责打包“旅行者1号”工程数据的代码进行修复。4月18日，团队将相关代码发送到FDS内存的新位置。

任务飞行团队于20日接收到探测器反馈，使团队能够时隔5个月再次了解探测器运行状况。接下来的几周，团队将尝试使探测器能再次发回科学数据。

美国航天局在1977年发射了“旅行者1号”和“旅行者2号”探测器，用以探索太阳系及外围星际空间。它们是仅有的两个已离开太阳系进入星际空间飞行的人造航天器，目前与地球距离分别为约240亿公里和约200亿公里。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部