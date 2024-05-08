人民网布达佩斯5月7日电 （苏缨翔）坐落在多瑙河畔的匈牙利首都布达佩斯，是欧洲著名古城，有“多瑙河上的明珠”之美誉。

应匈牙利总统舒尤克和总理欧尔班邀请，习近平主席将首次对匈牙利进行国事访问。今年是中国和匈牙利建交75周年，两国传统友谊源远流长。

在伊丽莎白桥上，中匈两国国旗迎风飘扬，当地各界人士热切期待习近平主席到访。