人民网伦敦5月5日电 （记者许立群）5月3日，由欧洲华人律师协会和中英人工智能协会联合主办的2024欧洲华人律师协会年会暨中英人工智能协会“AI+法律+投融资”论坛（下称“年会暨论坛”）在伦敦召开，近300位产业界和学术界代表参加。

当下，人工智能已成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。年会暨论坛通过回顾历史、分析现状，探讨未来数十年人工智能在以法律界为代表的各大领域的应用和发展道路。

英国上议院终身议员丹尼尔·布莱尼爵士在发言中指出，英中两国在人工智能领域的合作历史深厚且源远流长，目前已成为英中合作的一大亮点。随着科技的快速发展和全球化的推进，人工智能已经成为引领世界发展的重要力量。在这样的背景下，英中两国在人工智能领域的合作显得尤为重要。两国拥有各自的技术优势和市场潜力，通过加强交流和合作，可以共同推动人工智能技术的创新和应用。这不仅有助于提升两国的科技实力和国际竞争力，还将为世界的和平、繁荣与进步注入新的动力。布莱尼爵士表示，他期待着这一合作能够结出更加丰硕的成果，造福于两国人民和世界人民。

中国驻英国大使馆丁明勤公参在致辞中指出，人工智能是科技发展的新领域，其发展与治理攸关全人类共同命运，是世界各国面临的共同课题，需要通过对话与合作凝聚共识。中英双方在人工智能国际治理领域做出了重要贡献，去年中方提出了《全球人工智能治理倡议》，英方举办了首届人工智能安全峰会，共同推动了全球人工智能的安全发展和国际治理。丁明勤公参呼吁，中英双方作为全球人工智能领先国家，应在人工智能发展、安全和治理等领域广泛加强合作，共同应对技术发展带来的风险挑战，推动人工智能朝着科技向善的方向发展。

年会暨论坛分人工智能和金融服务，人工智能和法律科技，人工智能和中国对外投资四个板块进行。十数位来自全球各地的专家学者针对各自领域的前沿话题，畅所欲言，既有对最新科技趋势的精准把握，也有对实际应用的深刻洞察。

据悉，欧洲华人律师协会是一个非营利性社团，目前有来自英、法、德、意、瑞等欧洲国家的近百名华人律师成员。

中英人工智能协会是一家非盈利性组织，现有会员过千人，协会旨在为英国人工智能领域工作的华人提供知识共享和职业发展机会的平台，推动中英之间在人工智能领域的合作交流以及项目落地。

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