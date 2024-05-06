当地学生们展示书法作品。贝尔格莱德中国文化中心供图

人民网贝尔格莱德5月5日电 （记者盛楚宜）今年4月以来，位于塞尔维亚的贝尔格莱德中国文化中心为公众开设了汉语、书法、古筝、太极等体验课程，当地民众踊跃报名参加，体验感受中国文化。