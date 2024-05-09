人民网伦敦5月8日电 （余颖、周卓斌）数百件蕴满匠心巧思的中国手工艺作品将再次与伦敦观众见面！在5月8日中国驻英国大使馆文化处举办的“和美共生——2024伦敦手工艺周中国项目分享会”上，来自中国的四家机构带着各自精彩纷呈的作品抢先亮相。

中国驻英国使馆赵飞公使致辞。于国摄

主持本次分享会的中国驻英国大使馆公使衔文化参赞李立言表示，经过10年的发展，伦敦手工艺周已经成为业内最有影响力的国际交流与合作平台之一。参加本届手工艺周的中方机构各有特色，有的依托政府资源，有的代表非遗推广机构，还有的搭建平台帮助国内品牌出海，体现了中国手工艺发展的不同层面和生态。期待4家机构向英国民众全方位展示中国手工艺保护和发展水平，进一步增进英国民众对中国文化和经济社会发展的深入了解。

中国驻英国大使馆公使赵飞出席项目分享会并致辞。他表示，手工艺交流是中英文化交流中亮点频出的领域。中国高度重视以传统手工艺为代表的非物质文化遗产的保护和传承，尤其是传统手工艺的创造性转化与发展。许多传承千年的技艺在当代焕发生机与活力，走进普通人的生活，成为新的时尚潮流。中国的手工艺和非遗传承还在乡村振兴和扶贫攻坚中扮演着重要角色。截至目前，中国各地共建设非遗工坊6700余家，其中2100余家位于脱贫地区。这些非遗工坊不仅带动了当地文旅融合和城乡发展，为中国完成全面脱贫做出了重要贡献，也成为中国绿色、低碳、可持续发展的成功实践。伦敦手工艺周是让世界了解当下中国发展的一个重要窗口，也是展示中英手工艺交流互鉴成果的良好平台。

“和韵华夏”展海报。主办方供图

据介绍，第十届伦敦手工艺周即将在5月13至19日举办，共有4家中国机构参加，创历届中方参展规模之最，届时将举办4个主题展。其中，“和韵华夏”展由《艺术与设计》杂志社主办，将展出服饰、陶瓷、漆器等3大类技艺31位艺术家的80余件作品，全面展示中国手工艺的新风貌。展览同期还将举办“妈妈的针线活”“吉州窑的故事”“会呼吸的面料——香云纱”等三场主题活动。展览希望通过手工艺作品讲述中华民族多元一体的故事、民族地区脱贫攻坚和乡村振兴的故事，以及中国传统手工艺走进现代生活的故事。

“海丝回响：石头记”展海报。主办方供图

“海丝回响：石头记”展由环流Gyrecraft&赤子空间&在地文化策划出品，展示了来自泉州、广州、厦门等地的21位非遗传承人、艺术家、设计师的28件作品。参展作品包括两项世界级非遗项目——南音和水密隔舱福船制造技艺，四项国家级非遗项目——惠安石雕、木偶头雕刻、惠安女服饰、蟳埔女习俗，和一项福建省级非遗项目——珠绣。展览从一块石头出发，追寻材料、手艺、地方记忆背后的文化维度，并将“石头”作为媒介，介绍海上丝绸之路的历史人文、工艺传统和可持续生活亮点等。

“远途归心：瓷织银艺”展海报。主办方供图

“远途归心：瓷织银艺”展由伦敦本地中国文化美学空间“东方庭院”主办，重点展示瓷器、织物和银器三大非遗技艺，呈现8位手工艺人和艺术家创作的陶瓷、刺绣、旗袍制作、纺织、剪纸、银器等设计和装置作品。展览将通过丰富的展览形式、互动体验和零售活动，深入探索人们与故乡之间的情感纽带、手艺传承的悠久历史，以及传统工艺与现代设计的完美融合。

“幸会龙：杭州传统工艺创新展”展海报。主办方供图

“幸会龙：杭州传统工艺创新展”展由杭州文创产业推广平台“新航线”主办，推介10个中国手工艺创新品牌，呈现榫卯建筑、铜雕、皮影、折扇等多种传统技艺。现场围绕“龙”（Loong）这一主题进行设计，通过环保纸展材的搭建工艺，展现以宋韵纹样为基底的杭州宋韵文化。

据了解，伦敦手工艺周于2015年5月首次举办，活动通过遍布伦敦各处的展览、工作坊、讲座等内容，连结全球各地的设计师、手工艺人、品牌、画廊和推广机构。2023年共有来自40多个国家的700多位手工艺人、200多家机构和品牌参展，主办方共组织500多场艺术活动，吸引观众25万人次。中方从首届开始便连续参加伦敦手工艺周，成为该平台最为重要的合作伙伴之一。

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