人民网斯德哥尔摩5月1日电 （记者殷淼）近日，中国驻瑞典大使崔爱民应邀出席瑞典“一带一路”研究所举办的“中欧合作的机遇与挑战”网络研讨会并发表致辞，崔爱民表示，中欧作为维护世界和平的两大力量，深化交流合作有利于世界稳定和繁荣。面对诸多挑战，坚持开放包容理念、共商共建共享原则的“一带一路”倡议超越传统国际合作模式，是中欧化解分歧矛盾、实现合作共赢的最佳选择。摘要如下：

当前世界正经历百年未有之大变局，中欧作为维护世界和平的两大力量、促进共同发展的两大市场、推动人类进步的两大文明，深化交流合作有利于世界稳定和繁荣。中欧都主张维护以联合国为核心的国际体系，都支持贸易投资自由化便利化，都重视绿色低碳和可持续发展，双方发展目标相近，理念高度契合，产业优势互补，没有根本利益冲突，没有地缘战略矛盾，共同利益远大于分歧，深化中欧务实合作具有巨大潜力。当前，中国经济回升向好，大力推进高质量发展，加快形成新质生产力，这为中欧合作注入了新动力，提供了新机遇。双方应紧抓契机，着力巩固好传统合作领域，积极探索绿色低碳、科技创新等新的合作领域，不断做大利益蛋糕，更好地造福中欧人民。

诚然，中欧合作也面临诸多挑战。从外部环境看，世界进入新一轮动荡变革期，经济复苏乏力，地缘政治局势紧张，单边主义、保护主义、霸权主义逆流横行。从认知层面看，中欧历史文化背景不同，发展阶段不同，彼此之间存在一定差异和分歧。一些欧洲国家和势力不适应中国发展，抱有各种疑虑，甚至产生严重误判。从具体做法看，一些欧洲国家和机构的内顾倾向明显上升，在开展对华合作方面政治化、意识形态化、泛安全化的色彩越来越明显，甚至以“去风险”为名搞脱钩断链、以中国“产能过剩”为由设贸易壁垒，启动所谓的反补贴调查，以各种借口无端打压和限制中国企业。上述做法不仅干扰正常的市场公平竞争秩序，破坏双方合作的良好氛围，而且不利于全球产业链供应链的稳定，不符合中欧双方的共同利益。我们应从战略高度和长远角度把握中欧合作，放下成见，弥合分歧，齐心协力探讨未来前进道路。

面对上述挑战和问题，坚持开放包容理念、共商共建共享原则的“一带一路”倡议超越传统国际合作模式，是中欧化解分歧矛盾、实现合作共赢的最佳选择。2013年，中国国家主席习近平正式提出“一带一路”倡议。十多年来，共建“一带一路”从无到有、蓬勃发展，为中欧互利合作注入了强劲动力，取得了宽领域、全方位、多元化的丰硕成果。

政策沟通广泛深入。在中欧高层的政治引领下，“一带一路”作为重要内容已写入中国与欧盟以及英、法、德等国家的政府间联合声明。中国已就“一带一路”建设与匈牙利、保加利亚、希腊、葡萄牙、瑞士等欧洲近30个国家签署了谅解备忘录、议定书、协议等不同形式的合作文件。越来越多的国家选择加入“一带一路”建设大家庭，搭乘中国快车更好实现本国发展。

设施联通卓有成效。中欧班列通达欧洲25个国家的217个城市，已累计开行8.7万列。中国时速200公里以上的高速动车组首次出口欧洲，为匈塞铁路提供更优质的运输服务。希腊比雷埃夫斯港年货物吞吐量增至500万标箱以上，跃升为欧洲第四大集装箱港口。列日、卢森堡等成为中欧陆路和航空货运新枢纽，带动中欧陆海空联运快速发展。

贸易畅通提质升级。中欧互为最重要的贸易伙伴，“一带一路”则将两大市场更加紧密联结在一起。2023年中欧货物贸易额高达7830亿美元，平均每分钟贸易往来接近150万美元。中欧双向投资存量超过2500亿美元，双方企业持续看好对方市场，90%以上的欧洲企业计划将中国作为投资目的地，超过八成中国企业计划扩大在欧发展。

资金融通日益多元。中欧金融机构积极参与“一带一路”建设，包括瑞典在内的20个欧盟国家加入亚投行，中国加入欧洲复兴开发银行，丝路基金与欧洲投资基金共同成立中欧共同投资基金。中欧资本市场互联互通持续推进，努力构建长期、稳定、可持续、风险可控的投融资体系。

民心相通基础稳固。双方互办文物展、图书展、电影节、艺术节、音乐节以及文化年、旅游年等活动，在城市建筑、博物馆美术馆交流、文化遗产保护等领域加强合作。各种民间组织、智库、媒体、青年交流更加深入，形成了多元互动、百花齐放的人文交流格局，有力增进了中欧人民互信与友谊。

展望未来，世界多极化的趋势不会变，经济全球化的大方向不会变，和平、发展、合作、共赢的时代潮流也不会变，中欧共建“一带一路”具有广阔前景。我们将继续高举人类命运共同体旗帜，不断推进高质量发展和高水平开放，将欧方作为经贸合作的关键伙伴、科技合作的优先伙伴、产业链供应链合作的可信伙伴，加强政策沟通和理解互信，推进共建“一带一路”，更好实现市场、资本、技术优势互补，推进传统产业升级和新兴产业发展，为中欧互利共赢赋能助力，不断增进双方人民福祉。

(责编：燕勐、刘慧)