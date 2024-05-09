人民网北京5月9日电 （曹欣悦、刘宁、张荣、张文捷）走进位于天津市和平区小白楼的匈牙利红酒咖啡店，琳琅满目的红酒、充满异域风情的装饰都在讲述着这个东欧国家的历史与风情。

这家店的创始人是来自匈牙利的天津大学毕业生帝汉尼，他目前经营着一家进出口公司和一家匈牙利红酒商店。

除了天津大学毕业生、红酒店老板、进出口公司负责人，帝汉尼还有一个身份——“天津女婿”，他的妻子是天津人。在中国生活了十几年，帝汉尼早已经适应了中国的生活，甚至还学会了天津话，煎饼果子、三鲜馅饺子、炸酱面......都是他最爱的食物。帝汉尼说：“当人们知道我是匈牙利人，匈牙利这个国家在哪，以及匈牙利是什么样子后，他们非常高兴，他们会说‘匈牙利和那里的人民都很好’。听到这样的话 我也会很高兴。”

谈及今后在中国的工作和生活，帝汉尼表示：“当前，两国关系正变得越来越紧密。我希望做匈中两国交流的桥梁，帮助中国人民更好地了解匈牙利。”

距离帝汉尼一百多公里外的北京第二外国语学院，同样有一群为中匈友好事业努力着的年轻人。

段双喜是北京第二外国语学院欧洲学院的一名匈牙利语教师，在布达佩斯生活过8年。段双喜在他的课程中设置了方向类课程，以阅读、读新闻、学习中匈关系的形式教授学生匈牙利语。在他看来，匈牙利语虽然难学，却很有魅力，是一门很有趣的语言。

作为传播语言文化知识、推动中匈文化交流的一员，段双喜认为：“随着中国与匈牙利双边关系的发展，越来越多的中国企业在匈牙利投资，双边关系发展得非常快。这种形势下，对知晓匈牙利情况、精通匈牙利语，又懂对象国情况的语言人才需求是非常大的。”

截至目前，段双喜已经培养超过120名匈牙利语专业的学生，聂源就是其中之一。他在北二外学习匈牙利语已经有两年时间。“我对匈牙利这个国家很感兴趣。”聂源说，“希望有机会去匈牙利体验当地文化。”

随着中匈人文交流日益密切，这位匈牙利语专业的大二学生同样见证着两国间友谊的日益增进。在聂源看来，自己可以发挥语言的桥梁作用，帮助中匈两国民众更好地交流。

(责编：曹欣悦、杨牧)