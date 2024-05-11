人民网阿布贾5月11日电 （记者姜宣）当地时间10日，由江苏天一集团投资建设的尼日利亚阿凡达新能源材料有限公司大型锂矿加工厂在纳萨拉瓦州举行正式开业仪式，尼日利亚总统代表、联邦参议院议长阿克帕比奥，联邦矿业部部长阿莱克，纳萨拉瓦州州长苏莱等政府官员，尼日利亚中国矿业协会主席伍大洋、阿凡达新能源材料有限公司董事长胡永伟及中资企业代表等上千人参加了活动。

阿克帕比奥代表总统提努布对工厂的落成和新投资计划表示热烈欢迎。他说，阿凡达公司不仅为年轻人创造机会，还将使尼日利亚成为全球锂行业的关键参与者，这高度契合尼日利亚联邦政府通过采矿业实现国家经济多元化的议程。未来，政府将与中资企业加强合作，打造更加完备的产业链。

尼日利亚联邦参议院议长阿克帕比奥致辞。人民网记者 姜宣摄

苏莱表示，衷心感谢中资企业在该州的投资，这是历史性的飞跃。他表示，希望未来15到20年借此次合作了解、掌握有关技能并发挥矿产潜力，造福老百姓。

尼日利亚纳萨拉瓦州州长苏莱致辞。人民网记者 姜宣摄

阿莱克表示，尼日利亚矿业活动将从这里开启新的起点，并将逐步辐射到全国，这将极大保护尼日利亚在矿业方面的竞争力。未来，政府将凭借矿业优势，使尼日利亚成为非洲太阳能电池板和电动汽车电池等新能源产业中心。

阿凡达新能源材料有限公司2013年在尼日利亚成立，总投资将超1亿美元。阿凡达新材料有限公司执行董事朱兴建在开业典礼上表示，锂矿是该公司在尼第一个项目，通过对锂矿的勘探、开采、实验室分析和选矿加工，计划每年加工100万吨锂原矿石，将在提升尼日利亚工业化水平，提高就业率，促进社区发展，改善民生等方面作出重大贡献。

尼日利亚联邦固体矿物部部长阿莱克致辞。人民网记者 姜宣摄

自成立以来，阿凡达公司已为当地创造4000多个就业岗位，公司还将继续坚持技术转让与属地化建设，目前已培训200多名掌握各种技能的本地员工。公司积极履行社会责任，为当地建设了学校、道路、诊所和水井等，受到了当地老百姓的高度评价。

胡永伟表示，在“一带一路”倡议指导下，中非合作水平不断走上新台阶，作为新型能源材料公司，阿凡达将继续秉承中非友好关系，发挥新质生产力优势，持续为非洲注入新活力，增添新愿景，为中非友谊贡献新力量。

阿凡达新材料有限公司执行董事朱兴建致辞。人民网记者 姜宣摄

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