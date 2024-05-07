陈伊振 王忆 王珩

蓝色经济以海洋经济为主体，强调可持续地开发海洋资源、保护海洋生态环境。近年来，中国和非洲在中非合作论坛框架下进行了蓝色经济领域务实合作，促进了非洲经济与中非合作发展。新一届中非合作论坛峰会即将召开，为中非蓝色经济合作带来新机遇。

中国蓝色经济发展量质齐升。中国海洋生产总值从2001年的0.95万亿元增长到了2023年的9.9万亿元，海洋产业结构逐步升级，正在迈向高质量发展阶段。整体来看，中国蓝色经济总规模在国际上处于领先地位，海洋渔业、海洋油气业、船舶工业、海洋工程装备制造业、海运业、港口建营等具体领域处于全球价值链中端或中高端位置。随着“21世纪海上丝绸之路”的推进，中国还提出《“一带一路”建设海上合作设想》《蓝色伙伴关系原则》《“一带一路”蓝色合作倡议》等文件，欢迎开展蓝色经济国际合作，共同保护和可持续利用海洋。

蓝色经济是非洲复兴新前沿。非洲54个国家中有38个是沿海或岛屿国家，非洲大陆90%以上的进出口通过海上进行，蓝色经济因此成为非洲复兴的新前沿。非洲联盟先后出台《2050年非洲海洋整体战略》《非洲蓝色经济战略》等战略文件，为非洲蓝色经济发展设计蓝图。东非政府间发展组织、西非国家经济共同体、南部非洲发展共同体等区域经济组织也认识到蓝色经济发展的潜力。南非、塞舌尔、佛得角、肯尼亚等国发布蓝色经济相关政策来对接全非和区域战略。预计到2030年，非洲蓝色经济规模有望增至4050亿美元，创造5700万个就业机会。

中非蓝色经济合作基础深厚。2023年7月，中非海洋科学与蓝色经济合作研讨会召开并成立了中非海洋科学与蓝色经济合作中心，这是中非合作论坛第八届部长级会议“九项工程”的重要内容，也是推动落实元首外交成果、构建新时代中非命运共同体在海洋领域的务实举措。近年来，中非合作论坛会议“三年行动计划”以及《中国对非洲政策文件》《中非合作2035年愿景》等文件有效凝聚了中非蓝色经济发展合作共识，中非双方在港口物流、海洋渔业、海洋科技、海洋规划等方面开展务实合作并取得阶段性成果，为进一步深化中非蓝色经济合作奠定坚实基础。

中非蓝色经济合作前景广阔。蓝色经济为中非双方带来了新的合作机遇，合作潜力正在逐步释放，有望成为双方经济发展与合作的新增长点。今年是中非关系的大年，新一届中非合作论坛峰会将推动双方以平等对话促进蓝色经济共同发展，以务实合作促进海洋领域互利共赢。未来，中非双方可通过政策平台畅通合作渠道、蓝色金融赋能深化发展、数字发展助推产业升级以及多方交流拓展合作空间等途径，进一步共享海洋资源、共谋海洋繁荣，深化蓝色经济合作，推动构建海洋命运共同体与更高水平的开放型世界经济。

（作者陈伊振、王忆，浙江师范大学非洲研究院硕士研究生；王珩，浙江师范大学非洲研究院教授、党委书记，法学博士，博士生导师）

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