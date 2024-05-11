站在新的历史起点，中国愿同匈牙利一道，以建立新时代全天候全面战略伙伴关系为契机，继续做互信互助的好朋友、合作共赢的好伙伴，共同开辟属于两国人民的美好未来

应匈牙利总统舒尤克、总理欧尔班邀请，习近平主席5月8日至10日对匈牙利进行国事访问。访问期间，两国领导人进行了亲切友好、富有成效的会谈，就新时代中匈关系发展以及双方共同关心的问题深入交换意见，达成广泛共识。两国领导人宣布，将中匈关系提升为新时代全天候全面战略伙伴关系，为两国合作注入新的强大动力。

中匈两国是相互信赖的好朋友、好伙伴。建交75年来，中匈两国始终相互尊重、平等相待、互利共赢，两国关系经受住了国际风云变幻考验，实现了从跨越大陆的朋友、友好合作伙伴到全面战略伙伴的持续深入发展。此访期间，习近平主席深刻总结中匈关系保持平稳发展的宝贵经验——“坚持平等相待，走符合本国国情的发展道路，把前途命运牢牢掌握在自己手中”“坚持互信互助，始终相互理解并坚定支持维护彼此主权、安全、发展利益”“坚持合作共赢，在共建‘一带一路’框架内拓展各领域合作，推动各自发展战略对接”“坚持公平正义，站在历史正确一边，努力为人类和平和发展事业作出积极贡献”。这些宝贵经验是双方的共同财富，也为双方发展新时代全天候全面战略伙伴关系指明了方向，提供了遵循。

中匈将继承发扬传统友好，夯实双边关系政治基础。高水平政治互信为中匈关系发展奠定了坚实基础。中方坚定支持匈牙利走符合本国国情的发展道路，愿同匈方筑牢政治互信，加强两国政府、立法机构、政党交流，继续坚定支持彼此核心利益和重大关切。匈方长期坚定奉行对华友好政策，在涉台、涉港、人权等问题上旗帜鲜明坚定支持中方。双方愿以宣布建立中匈新时代全天候全面战略伙伴关系为新起点，推动两国关系和务实合作朝着更高水平迈进。

中匈将加强发展战略对接，打造务实合作新亮点。共建“一带一路”倡议同匈牙利“向东开放”战略高度契合。双方将发挥好中匈政府间“一带一路”合作委员会等机制作用，深化经贸、投资、金融等领域合作，推进匈塞铁路等重点项目建设，拓展新兴产业合作，培育新质生产力，为两国各自经济社会发展赋能助力。此访期间，两国领导人共同见证交换共建“一带一路”、经贸、投资、科技、文化、农业等领域多项双边合作文件。中国式现代化一定会为包括匈牙利在内的世界各国带来更多机遇。

中匈将持续扩大人文交流，厚植双边关系民意基础。民心相通是中匈关系发展的源头活水。双方将继续支持两国语言教学，用好互设的文化中心平台，加强体育、媒体、地方等领域交流合作，促进文明互鉴、民心相通。双方将进一步优化各自出入境政策，加强两国直航联系，为扩大人员往来创造更多有利条件。

中匈将共同引领地区合作，坚持中欧关系正确方向。中国—中东欧国家合作坚持共商共建共享，顺应时代潮流和发展大势，符合中国和中东欧国家共同利益，树立了跨区域合作的范例，也为中欧关系提供了有益补充。中匈双方将引领中国—中东欧国家合作向更大范围、更宽领域、更高层次发展，更好造福各国人民。中方支持匈方在欧盟内发挥更大作用，推动中欧关系实现新的更大发展。匈方明确表示，中国的发展对欧洲是机遇而不是风险。作为下半年欧盟轮值主席国，匈方愿为推动欧中关系健康发展和中东欧国家同中国合作作出积极努力。

中匈将加强国际事务交流，携手应对全球性挑战。匈方认为，习近平主席提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，主张加强国际对话合作，这对于解决当前世界面临的各种挑战、防止阵营对抗至关重要。双方坚持团结协作，大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，践行真正的多边主义，积极倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。无论国际风云如何变幻，中匈两国必将坚持以宽广视野、长远眼光看待和把握双边关系，携手构建人类命运共同体，为促进世界和平稳定和发展繁荣作出应有贡献。

站在新的历史起点，中国愿同匈牙利一道，以建立新时代全天候全面战略伙伴关系为契机，继续做互信互助的好朋友、合作共赢的好伙伴，共同开辟属于两国人民的美好未来。

《 人民日报 》（ 2024年05月11日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)