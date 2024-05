导语:

习近平主席近日出访法国、塞尔维亚和匈牙利三个欧洲国家,这三个国家均对中国抱有务实态度。习主席此访有望加强中欧关系,为复杂的国际形势注入稳定性和积极动力。中塞关系被称为“铁杆情谊”,多年来两国之间的友好关系经受住了风险挑战。未来塞尔维亚可以发挥中欧合作的桥梁作用,中塞发展更深入、更全面的战略伙伴关系具有巨大潜力。

2024年5月对中国外交而言是个重要的月份。本月,习近平主席出访三个欧洲国家。这些高层互动可能会招致一些西方国家的批评。

习主席此次欧洲之行始于法国,这是他自新冠疫情发生后,5年来首次对欧洲国家进行国事访问。他的行程还包括在塞尔维亚的贝尔格莱德和匈牙利的布达佩斯。选择这些地方作为出访目的地,具有很强的指示意义,可能反映了中国在对欧政治和经济关系方面的战略重点。法国、塞尔维亚和匈牙利虽然在欧洲的地缘政治地位和观点不同,但有一点是共通的,那就是它们对中国的态度都是务实的。

法国是欧盟最具影响力的成员国之一,与中国有着广泛的合作,两国已建立了全面战略伙伴关系,今年还是中法建交60周年。此外,作为联合国安全理事会常任理事国,法国在全球舞台上占有重要地位。法国总统马克龙主张欧洲战略自主,注重主权,减少对美国的依赖。

图片来源:中国日报

另一个欧盟成员国匈牙利通常被视为受中国影响最大的欧盟国家。匈牙利总理欧尔班奉行多元外交政策,积极加强同俄罗斯和中国的关系。这样的主张有时会与欧盟的政策相左,招来其他一些欧盟国家和官员的不满。匈牙利还参与建设了欧洲最长的高速铁路,从布达佩斯延伸到雅典,全长约1500公里。此外,匈牙利还吸引了大量中国企业投资,比如电动汽车制造商比亚迪和电池巨头宁德时代,其中比亚迪正在匈牙利建厂。

今年是中匈建交75周年,习主席此访将加强中欧关系,为复杂的国际形势注入稳定性和积极动力。

塞尔维亚是欧盟候选国,虽然国家不大,但地处中欧和东南欧的“十字路口”,现已成为中国“一带一路”倡议的重要合作伙伴。其重要的地缘战略地位使塞尔维亚成为通往欧洲的门户,特别是通过陆路将希腊与欧洲腹地相连。正是因为这一战略重要性,多个“一带一路”重大基础设施项目落户塞尔维亚,其中的旗舰项目就是匈塞铁路。这条铁路主要由中国公司融资和建设,旨在改善从塞尔维亚到更广阔的欧洲市场的货物运输。

今年是中塞建交15周年。8年前,习近平主席访问塞尔维亚期间,两国建立了全面战略伙伴关系。两国之间的合作建立在相互尊重和平等互惠的基础上,促进了繁荣,对塞尔维亚的发展和振兴作出了重大贡献。这种伙伴关系是全方位和互利的,涵盖了所有关键的合作领域。

图片来源:新华社

随着全球形势的变化,塞尔维亚和中国之间的战略伙伴关系不断加强,对地区政治和经济发展产生重大影响。然而与此同时,欧盟针对中国的审查却在不断加强,尤其是在欧盟最近对中国电动汽车展开的反补贴调查。这项调查反映了对公平竞争和市场行为的广泛关注,使塞尔维亚在平衡国家利益与融入欧盟的愿望方面处于独特的地位。

塞尔维亚是中国在中东欧地区的第一个全面战略伙伴,两国有着深厚而坚定的友谊。在新冠疫情期间,国际社会缺乏实质性团结的时候,中国和塞尔维亚密切合作,拯救了无数生命。

习近平主席对塞尔维亚的访问必将进一步加强两国之间的长期纽带。中塞关系常被称为“铁杆情谊”,它反映了两国之间坚韧不拔的传统友谊,经受住了任何风险挑战。当然,也可以从字面上来理解:两国确实在钢铁领域有着强劲的合作,尤其是中国河钢集团收购塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂项目。

中国和塞尔维亚在人工智能、生物技术、医疗保健和信息技术等许多领域发展更深入、更全面的战略伙伴关系具有巨大潜力。未来中塞合作将重点关注技术进步和绿色能源,这不仅有利于两国,也与全球可持续发展目标相一致。此外,随着中塞自贸协定于去年10月签署,两国将迎来新机遇,让“铁杆情谊”更加坚不可摧。

欧盟目前针对中国电动汽车的反补贴调查,对塞尔维亚来说既是挑战,也是机遇。挑战在于,如何化解欧盟对中国补贴可能造成所谓“市场扭曲”的担忧。随着塞尔维亚与欧盟更加紧密地融合,中国补贴可能会影响塞尔维亚自己的市场。机遇在于,塞尔维亚可以借此推动公平竞争和透明的经济行为,有可能减轻欧盟的担忧,助力中欧合作。塞尔维亚与中国的关系可以成为促进中国与欧盟之间加深理解与合作的桥梁。

本文为中国观察智库独家约稿,转载请注明来源:中国日报中国观察智库。

本文原文发表在中国日报国际版,原标题为 "China's diplomatic campaign in Europe: Partners building community with a shared future"

(责编:艾雯、崔译戈)