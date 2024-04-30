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 “驻华使节步入国企”活动在河北唐山举行 

2024年04月30日14:50 | 来源：人民网-国际频道
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驻华使节参观图片展。人民网记者 万宇摄
驻华使节参观图片展。人民网记者 万宇摄
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人民网唐山4月29日电 （记者万宇）由外交部主办的“驻华使节步入国企”第六场活动29日在唐山举行，来自近80个国家驻华使馆和部分国际组织代表走进中车唐山机车车辆有限公司、中信重工开诚智能装备有限公司参观走访并与企业代表座谈，近距离亲身感受中国企业科技创新，了解新质生产力发展方向。

中国中车集团有限公司董事长孙永才在致辞中介绍了中欧班列、中老铁路、雅万高铁、蒙内铁路等集团参与的重点项目，他表示，中国中车愿与各国企业一道，积极践行高质量共建“一带一路”八项行动，加快发展新质生产力，推动世界轨道交通和清洁能源高质量发展。在中车唐山公司车间内的座谈会上，尼加拉瓜、科威特、喀麦隆、英国等国驻华使节和外交官就基础设施建设及融资、绿色减碳、对外合作案例、高质量发展等话题与中企代表开展交流讨论。会后使节们还参观了轨道装备数字化产线，进入列车车厢亲自试乘。

在中信重工开诚智能装备有限公司，驻华使节和外交官参观了该企业多款应用于煤矿、消防、危化场所的机器人以及智能矿山设备，观摩消防机器人喷洒消防作业展示。

参加活动的驻华使节和代表们纷纷表示，在这次参访中感受到中国的科技创新实力，体验到新质生产力的内涵和特征，令人印象深刻，希望今后能同中方企业深化相关领域合作，实现互利共赢。

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