章思远

近来，中美两国人文交流十分活跃，很多美国民众，特别是年轻人纷纷来到中国感受五千年中华文化的魅力。美国华盛顿州林肯中学以及斯蒂拉库姆中学的24名学生登长城，游故宫，在“鸟巢”和首钢园感受“双奥之城”的魅力。美国犹他州马斯卡廷中学访华团的师生在访问结束后用中文大声喊出“我爱中国！”。

习近平主席在旧金山演讲时提出“5年邀请5万名美国青少年来华交流学习”，进一步激发了美国民众了解中国的热情，中国将欢迎更多美国青少年来华。但与向往到访中国、了解中国文化的美国民众相比，美国政府至今保持着赴华旅行警告，声称到中国旅游存在被“不当拘押的风险”。这种毫无事实依据的警告令许多原本有意来华的美国民众望而却步，更与两国元首旧金山会晤达成的重要共识背道而驰，释放错误信号，严重阻碍中美人文交流。美国常务副国务卿坎贝尔也承认，美国赴华旅行警告一定程度上限制了中美两国人民之间的交流。

不知所谓“不当拘押的风险”之说从何而来。中国是法治国家，欢迎各国公民来华旅游、经商，依法保障他们在华的合法权益，并为他们提供了许多便利措施。中国从3月14日起对瑞士、爱尔兰等6个国家持普通护照人员试行免签政策，扩大了免签欧洲国家范围。中国人民银行推出提高移动支付绑定境外银行卡效率、简化身份验证、提升外籍来华人员移动支付的单笔交易限额等措施，发布了《外籍来华人员支付指南》，大大提升外籍来华人员移动支付便利性。

随着国际航班加速恢复、免签“朋友圈”持续壮大，外籍游客来华人数大幅增长，在华旅游各种新奇、丰富的体验感拉满。2023年中国移民管理机构累计查验入出境外国人共3547.8万人次，他们在华安全与合法权益得到了充分保障。今年前2月，外籍人员入出境共计294.5万人次，环比增长2.3倍。春节期间，法国、德国、意大利等新增可免签来华国家游客增长显著，部分旅游平台上的入境游订单总量较2019年同期翻番。受益于中国最新的免签政策，今年3月，搭载着近千名欧洲游客的邮轮“阿塔尼亚”号疫情后首次访问中国。很多游客称赞中国的移动支付“太便利了”、中国的高铁“又快又准时”，感慨“中国人民热情友好，希望下次还有机会来中国”。

中国始终以热情平等友好的姿态欢迎各国人民来华交流，倒是美国以各种借口对中国公民合法入境设置障碍。据不完全统计，2023年11月底以来，至少16名持合法有效证件的中国学生学者被美方无端滋扰盘查遣返，仅在华盛顿杜勒斯机场就有11人。据当事留学生称，美方执法人员反复盘问其个人、家庭信息，扣留检查其行李和随身电子设备，最终在缺乏实质证据的情况下注销其签证、禁止入境并强制遣返。许多中国学生及其家长因此对赴美留学感到担忧恐惧。

建交45年来，人文交流始终是推动中美关系这艘大船冲破重重阻力依然破浪前行的不竭动力。习近平主席指出，中美关系史是一部两国人民友好交往的历史，过去靠人民书写，未来更要靠人民创造。中美关系希望在人民，基础在民间，加强人文交流和民间交往是大势所趋，是民心所向，更是中美关系的源头活水。将人文交流合作政治化、工具化，掩上交流的大门，损害的将是美国自身发展活力。美方应客观理性看待中美之间的人文交流，而非说一套做一套。美国政府应当尽快采取行动，撤销对华不实旅行警告，为两国人民的友好交往扫除障碍。

（作者是国际问题观察员）

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