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共同迈向和平、发展、合作、共赢的光明未来（和音）

——瞩望第三届“一带一路”国际合作高峰论坛⑥

2023年10月14日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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高标准、可持续、惠民生，是共建“一带一路”高质量发展的应有之义。10年来，共建“一带一路”锚定高标准、可持续、惠民生目标，以高标准推动各领域合作和项目建设，走经济、社会、环境协调发展之路，让合作成果更好惠及全体人民，努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性，推动高质量共建“一带一路”不断走深走实。

规则标准是促进互联互通的重要桥梁和纽带。共建“一带一路”引入各方普遍支持的规则标准，推动企业在项目建设、运营、采购、招投标等环节执行普遍接受的国际规则标准，以高标准推动各领域合作和项目建设。中国与“一带一路”共建国家稳步扩大规则、规制、管理、标准等领域合作，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已对15个签署国全面生效，中国与28个国家和地区签署21个自贸协定，与65个国家标准化机构以及国际和区域组织签署107份标准化合作文件，与112个国家和地区签署避免双重征税协定。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，与会各方将就加强规则标准“软联通”进行深入探讨，有利于推进更高质量的协调合作，让物流更畅通、交往更便捷，更好地促进联动发展。

共建“一带一路”是实现可持续发展的“加速器”。共建“一带一路”聚焦发展这个根本性问题，努力打破发展瓶颈、缩小南北发展差距、摆脱发展困局，为世界各国铺就了共同发展繁荣之路，展现了中国的大国责任和担当。在日前发布的《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书中，“发展”一词出现200多次，成为最高频关键词。当前，百年变局加速演进、全球性挑战交织叠加，发展中国家如期实现可持续发展目标困难重重。共建“一带一路”对接联合国2030年可持续发展议程，努力消除制约发展的根源和障碍，增强了共建国家自主发展的内生动力，有利于各国实现持久、包容和可持续的经济增长。来自140多个国家、30多个国际组织的代表已确认参加本届高峰论坛，他们是为合作而来，为推动共同发展而来，将共同提振全球发展信心，为全球增长注入新动能，为国际社会如期实现可持续发展目标带来新希望。

共建“一带一路”坚持以人民为中心，聚焦消除贫困、增加就业、改善民生，让合作成果更好惠及全体人民。建起一座座工厂，解决人们就业难题；修建一条条道路，方便工农业产品运输；建设一座座桥梁，解决居民出行难题；打出一眼眼水井，满足村民饮水需求……从亚洲到非洲，从大洋洲到拉丁美洲，一个个民生工程、民心工程，帮助共建国家民众解决了燃眉之急、改善了生活条件，为各国人民带来实实在在的获得感、幸福感、安全感。本届高峰论坛将明确下阶段推进高质量共建“一带一路”的合作方向及重点领域，发布有关合作项目清单，为增进各国民生福祉作出新贡献。

10年实践充分证明，共建“一带一路”顺潮流、惠民生、得民心、利天下，不仅开辟繁荣之路，更点亮希望之光，是各方共商共建共享的和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路。再过几天，“一带一路”合作伙伴将相聚北京，共同总结共建“一带一路”成就和经验，共同擘画高质量共建“一带一路”新蓝图。相信高质量共建“一带一路”将不断取得新成果，助力各方共同迈向和平、发展、合作、共赢的光明未来。

《 人民日报 》（ 2023年10月14日 03 版）

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(责编：袁勃、赵欣悦)

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