共建“一带一路”把基础设施“硬联通”作为重要方向，把规则标准“软联通”作为重要支撑，把同共建国家人民“心联通”作为重要基础，为全球互联互通、共同发展注入活力

今年中秋国庆假期，一列列满载榴莲、山竹等东南亚农产品的中老铁路国际货运列车通过云南磨憨铁路口岸入境中国。今年以来，中老铁路已累计运输货物1400多万吨，货物运输覆盖老挝、泰国、越南、缅甸等国家。中老铁路物流活力不断上升，是共建“一带一路”推动互联互通、促进联动发展的生动写照。10年来，共建“一带一路”把基础设施“硬联通”作为重要方向，把规则标准“软联通”作为重要支撑，把同共建国家人民“心联通”作为重要基础，为全球互联互通、共同发展注入活力，为完善全球经济治理、推动经济全球化健康发展积极担当。

“共建‘一带一路’，关键是互联互通”“如果将‘一带一路’比喻为亚洲腾飞的两只翅膀，那么互联互通就是两只翅膀的血脉经络”“我们愿同国际社会加强高质量共建‘一带一路’合作，共同为促进全球互联互通做增量，让更多国家、更多民众共享发展成果”……习近平主席提出的共建“一带一路”倡议，核心内涵就是促进基础设施建设和互联互通，加强经济政策协调和发展战略对接，促进协同联动发展，实现共同繁荣。

10年来，基础设施“硬联通”不断加强。互联互通是一条脚下之路，无论是公路、铁路、航路还是网路，路通到哪里，中国同各国的合作就在哪里。六大国际经济合作走廊建设和周边基础设施互联互通扎实推进，雅万高铁、蒙内铁路、亚吉铁路、比雷埃夫斯港等一批标志性项目成功建设，中欧班列铺画运行线路84条、通达欧洲25个国家的211个城市，西部陆海新通道覆盖全球120个国家和地区的465个港口……得益于共建“一带一路”，许多国家打破长期制约发展的基础设施瓶颈，更好融入全球供应链、产业链、价值链。美国未来学家奈斯比特夫妇感叹：“历史上从来没有谁尝试通过一系列政策的实施，在经济领域将那么多国家和大洲连接起来。”

10年来，规则标准“软联通”显著提升。互联互通是一条规则之路，多一些协调合作，少一些规则障碍，物流就会更畅通、交往就会更便捷。10年来，中国与共建国家在工作制度对接、技术标准协调、检验结果互认、电子证书联网等方面取得积极进展，《区域全面经济伙伴关系协定》红利逐步显现，“经认证的经营者”协议签署数量位居全球首位。2013年至2022年，中国与共建国家货物贸易进出口额、非金融类直接投资额年均分别增长8.6%和5.8%，与共建国家双向投资累计超过2700亿美元。世界银行发布的《“一带一路”经济学》报告认为，“一带一路”倡议的全面实施将使参与国间的贸易往来增加4.1%。

10年来，共建国家人民“心联通”精彩纷呈。互联互通是一条心灵之路，你了解我，我懂得你，道理就会越讲越明白，事情就会越来越好办。马拉维的600眼水井成为润泽当地15万民众的“幸福井”，鲁班工坊帮助塔吉克斯坦等国年轻人掌握职业技能，来自中国的菌草技术在100多个国家落地生根，成为名副其实的“致富草”……共建“一带一路”坚持以人民为中心的发展思想，聚焦消除贫困、增加就业、改善民生，让共建成果更好惠及各国人民。共建“一带一路”促进发展经验共享，让更多国家坚定了走符合本国国情的发展道路的信心。共建“一带一路”促进民心相通，正逐步在共建国家民众中形成相互欣赏、相互理解、相互尊重的人文格局。

习近平主席强调：“我们应该构建全球互联互通伙伴关系，实现共同发展繁荣。我相信，只要大家齐心协力、守望相助，即使相隔万水千山，也一定能够走出一条互利共赢的康庄大道。”当前，经济全球化遭遇逆风，全球贸易不振，加强互联互通建设的重要性更为凸显。在即将举办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国将同各方擘画互联互通新蓝图，更好地促进协同联动发展，为世界经济复苏注入新动力。

《 人民日报 》（ 2023年10月10日 03 版）

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