本报拉萨10月5日电 （记者袁泉）10月5日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在西藏林芝出席第三届中国西藏“环喜马拉雅”国际合作论坛开幕式。蒙古国副总理阿玛尔赛汗、尼泊尔联邦院副主席阿亚尔、巴基斯坦外长吉拉尼等出席并致辞。

王毅表示，环喜马拉雅国家地理相连、文化相近、命运相系。中方愿继续秉持习近平主席倡导的亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，同地区各国一道，共享历史发展机遇，共建周边命运共同体，为地区乃至全球的繁荣稳定、绿色环保贡献力量。

就深化下阶段合作，王毅建议要坚持互尊互信，深化互利合作，加速绿色转型，加强互联互通，增进交流互鉴。

各方高度评价中国西藏生态文明建设、经济社会发展取得的重大成就，赞赏论坛为地区国家加强交流合作、实现共同发展繁荣发挥的重要作用，一致认为应携手努力，保护人类文明和生物多样性，实现人与自然和谐共生，共享发展合作成果。

本届论坛4日至6日在西藏林芝举行，由西藏自治区人民政府和外交部共同主办，40多个国家、地区和国际组织的代表出席，就生态环保、发展合作等议题进行深入讨论。

在集体会见出席论坛的外方嘉宾时，王毅表示，本届论坛主题为“人与自然和谐共生，共享发展合作成果”，集中体现了习近平生态文明思想，也是为响应习近平主席倡导的构建人与自然生命共同体、地球生命共同体而采取的具体行动。中方欢迎各国朋友来藏亲眼见证西藏经济社会发展的巨大成就、各族人民的幸福生活、藏文化得到完美传承保护的真实情况。事实将证明，一些西方势力出于意识形态偏见编造的涉藏谎言完全站不住脚，将在事实面前不攻自破。

外方嘉宾表示，期待进一步加强交流合作，共同应对气候变化等挑战，保护生态环境，实现可持续发展。

《 人民日报 》（ 2023年10月06日 03 版）

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