这是10月3日在瑞典斯德哥尔摩拍摄的2023年诺贝尔物理学奖公布现场。新华社发（魏学超摄）

瑞典皇家科学院3日宣布，将2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔·阿戈斯蒂尼、费伦茨·克劳斯和安妮·吕利耶，以表彰他们将产生阿秒光脉冲的实验方法用于研究物质的电子动力学。

这是10月3日在瑞典斯德哥尔摩拍摄的2023年诺贝尔物理学奖公布现场。新华社发（魏学超摄）

瑞典皇家科学院3日宣布，将2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔·阿戈斯蒂尼、费伦茨·克劳斯和安妮·吕利耶，以表彰他们将产生阿秒光脉冲的实验方法用于研究物质的电子动力学。

10月3日，在瑞典斯德哥尔摩举行的2023年诺贝尔物理学奖公布现场，屏幕上显示奖项得主皮埃尔·阿戈斯蒂尼（左）、费伦茨·克劳斯（中）和安妮·吕利耶的照片。新华社发（魏学超摄）

瑞典皇家科学院3日宣布，将2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔·阿戈斯蒂尼、费伦茨·克劳斯和安妮·吕利耶，以表彰他们将产生阿秒光脉冲的实验方法用于研究物质的电子动力学。

10月3日，在瑞典斯德哥尔摩举行的2023年诺贝尔物理学奖公布现场，屏幕上显示奖项得主皮埃尔·阿戈斯蒂尼（左）、费伦茨·克劳斯（中）和安妮·吕利耶的照片。新华社发（魏学超摄）

瑞典皇家科学院3日宣布，将2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔·阿戈斯蒂尼、费伦茨·克劳斯和安妮·吕利耶，以表彰他们将产生阿秒光脉冲的实验方法用于研究物质的电子动力学。

10月3日，在瑞典斯德哥尔摩举行的2023年诺贝尔物理学奖公布现场，评委会专家解读今年诺贝尔物理学奖得主的研究成果。新华社发（魏学超摄）

瑞典皇家科学院3日宣布，将2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔·阿戈斯蒂尼、费伦茨·克劳斯和安妮·吕利耶，以表彰他们将产生阿秒光脉冲的实验方法用于研究物质的电子动力学。

(责编：艾雯、贾文婷)