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坚持正确方向，把宏伟蓝图变成路线图（和音）

——共行天下大道 共创美好未来③

2023年10月02日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　构建人类命运共同体必须推动新型经济全球化、走和平发展道路、构建新型国际关系、践行真正的多边主义、弘扬全人类共同价值

　　

　　理念引领行动，方向决定出路。国务院新闻办公室日前发布的《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书指出，构建人类命运共同体的中国主张，既有目标方向，也有实现路径。构建人类命运共同体必须推动新型经济全球化、走和平发展道路、构建新型国际关系、践行真正的多边主义、弘扬全人类共同价值，只有这样才能把宏伟蓝图变成路线图，把美好愿景变为现实。

　　经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果。过去数十年，经济全球化迅猛发展，为世界经济发展提供了强劲动力，极大促进了商品和资本流动、科技和文明进步。推动新型经济全球化是构建人类命运共同体的必然要求。面对经济全球化带来的挑战，不应任由单边主义、保护主义破坏国际秩序和国际规则，而要坚持开放的政策取向，推动各国经济联动融通，共同建设开放型世界经济。中国坚决反对实行“脱钩断链”、构筑“小院高墙”、炒作“降依赖”“去风险”，坚定倡导从人类共同利益出发，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，让各国人民共享经济全球化和世界经济增长成果。

　　和平发展是构建人类命运共同体的重要前提。只有大家都走和平发展道路，国与国才能和平相处，构建人类命运共同体才有希望。中国人民深知和平的珍贵，把促进世界和平与发展视为自己的神圣职责。中国坚持走和平发展道路，无论发展到什么程度，中国永远不称霸、永远不搞扩张。中国旗帜鲜明反对一切霸权主义和强权政治，毫不动摇反对任何单边主义、保护主义、霸凌行径。面对世界百年未有之大变局，中国坚定站在和平一边，积极参与全球安全规则制定，加强国际安全合作，践行中国特色热点问题解决之道，同各方携手落实全球安全倡议，共同守护世界和平安宁。

　　新型国际关系之所以新，在于走出了一条国与国交往的新道路，开辟了不同文明、不同制度国家和平共处、共同发展的世界历史新篇章。构建新型国际关系，应秉持相互尊重、公平正义、合作共赢原则。相互尊重，就是坚持以诚待人，平等相待，反对强权政治和霸凌主义。公平正义，就是各国应摒弃单纯的物质主义取向和竞争至上法则，确保不同的国家都能获得平等的发展权利和机会。合作共赢，就是各国应摒弃一味谋求自身更大利益的理念，在追求本国利益时兼顾各国合理关切，在谋求本国发展时促进各国共同发展。中国坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，推动构建新型国际关系，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，致力于扩大同各国利益的汇合点。

　　世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。多边主义的要义是国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。践行真正的多边主义，必须维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。在国际上搞“小圈子”“本国优先”，排斥、威胁、打压他国，搞脱钩、断供、制裁，本质上都是单边主义。构建人类命运共同体，必须反对一切形式的单边主义，反对搞针对特定国家的阵营化和排他性“小圈子”，反对打着所谓“规则”旗号破坏国际秩序、制造“新冷战”和意识形态对抗的行径。

　　中国提出和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，为建设一个更加美好的世界提供了正确理念指引。全人类共同价值倡导以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，尊重不同国家人民对自身发展道路的探索，超越了所谓“普世价值”的狭隘历史局限，体现了人类命运共同体的价值追求。弘扬全人类共同价值，不是要把哪一家的价值观奉为一尊，而是倡导求同存异、和而不同，充分尊重文明的多样性，尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利。

　　大道至简，实干为要。各国应秉持以天下为己任的担当精神，加强对话、凝聚共识、促进和平、推动发展、完善治理，开展全球行动、全球应对、全球合作，以实际行动推动构建人类命运共同体。

　　《 人民日报 》（ 2023年10月02日 03 版）

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(责编：牛镛、岳弘彬)

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